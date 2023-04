Urknall der Malerei?

Anfangs glaubte man an einen Streich, als 1879 im spanischen Altamira eine Höhle mit Malereien entdeckt wurde. Erst als 1902 ähnliche Höhlen in Frankreich gefunden wurden, schätzte man die Bilder richtig ein; 1940 kam noch die Höhle in Lascaux dazu. Vermutlich bis zu 70 000 Jahre alt sind diese Bilder, die mit Farbe auf die Wände der Höhlen gemalt oder in Felsen eingraviert wurden. Die Faszination ist 150 Jahre später immer noch groß, auch die Forscher haben viele offene Fragen.

„Vielleicht sind die Höhlen- und Felsbilder der Anfang der Malerei“, sagt Martin Faass, der Direktor des Darmstädter Landesmuseums. Ob diese Malereien und Gravuren tatsächlich der Big Bang der Kunst sind, kann bis heute niemand zuverlässig sagen. Jetzt schlägt Faass eine Brücke von der Vorzeit zur Moderne und macht das, was das weltberühmte New Yorker MoMA 1937 noch nicht gewagt hatte.

Höhlenzeichner Beuys „Vielleicht bin ich ein wiedergeborener Höhlenzeichner“, sagte 1984 Joseph Beuys, einer der umstrittensten Künstler des 20. Jahrhunderts. Auch Künstler wie Pablo Picasso und Joan Miró waren fasziniert von prähistorischen Bildern. Die Darmstädter Schau bietet auch Tandemführungen an, um Höhlenbilder und die Kunst der Moderne aus Sicht eines Kunsthistorikers und eines Zoologen zu betrachten. hut

Damals stellte MoMA-Gründungsdirektor Alfred Barr auf drei Etagen die prähistorische Kunst vor, auf der vierten Etage zeigte er zeitgenössische Werke von Paul Klee, Joan Miró, Hans Arp, André Masson und anderen Künstlern – sie sahen alle die Höhlenbilder als Ursprung der Kunst. In Darmstadt jedoch stehen Vorzeit und Moderne auf 500 Quadratmetern im direkten Dialog. „Urknall der Kunst. Moderne trifft Vorzeit“, so der Titel der fulminanten Schau, versammelt 43 Werke von sieben Künstlern der Moderne und 33 originalgetreue Kopien aus Simbabwe, Spanien, Italien, Westpapua und Australien.

Diese „Nachschöpfungen“ hatte Leo Frobenius angeregt, der von 1904 an zwölf Expeditionen nach Afrika unternahm, aber auch durch Europa, nach Papua und ins australische Outback reiste. Frobenius (1873-1938) war von Jugend an fasziniert von „allem Afrikanischen“. Die Schule verließ er ohne Abitur und arbeitete in Museen als Volontär. Schon 1898 gründete er sein „Afrika-Archiv“, bevor „Völker und Kulturgruppen unter der Glut des europäischen Machtwillens hinschmelzen“. Doch bald fesselten ihn die Höhlen- und Felsmalerei, die er auf seinen Expeditionen von mitreisenden Künstlern abzeichnen ließ, teils auf kleinen Blättern, teils auf 20-Quadratmeter-Leinwänden – faszinierende Wimmelbilder mit vielen Figuren und Symbolen.

Etliche Originale zerstört

Wenn Frobenius in Deutschland war, schickte er die Bilder auf Ausstellungen durch Europa, um Geld einzuspielen für neue Reisen. So wurden die Malereien der Vorzeit populär, aber nach 1945 gerieten sie in Vergessenheit. Erst vor 15 Jahren wurden sie im Frankfurter Frobenius-Institut neu begutachtet und nun dokumentiert, inzwischen auf rund 8600 Werke angewachsen. Auch ihre Bedeutung ist gestiegen, nachdem etliche Originale zerstört sind. Nach einer Berliner Ausstellung 2016 bietet Darmstadt nun die größte Schau im Rhein-Main-Gebiet.

Sie stellt Bilder von Arp, Klee, Miró, Masson, Picasso, Willi Baumeister und Joseph Beuys in Blöcken vor und lockert dies durch die prähistorische Kunst auf. Denn die Künstler nach 1900 wollten sich aus dem starren akademischen Kanon lösen und stürzten sich begeistert auf die Höhlen- und Felsmalerei. Die empfanden sie als rein und unverfälscht, als „wild“ und „primitiv“. Das ist zutiefst romantisch und wird heute kritisch gesehen, stellten doch die modernen Künstler damit ihre eigenen Werke auf eine höhere Stufe als die uralte Kunst.

Am intensivsten beschäftigte sich Willi Baumeister mit der Höhlenmalerei, lehrte er doch von 1928 bis 1933 Werbegrafik in Frankfurt, wohin Frobenius 1925 mit seinem Institut gezogen war. Baumeister war mit einigen Teilnehmern der Expeditionen befreundet, hatte also Informationen aus erster Hand. Er griff Motive auf oder arbeitete mit grauem und braunem Papier, als würde er auf Stein malen. Und er imitierte auch die Steinreliefs oder kündigte im Bildtitel eine „Afrikanische Erzählung“ an.

Erstaunlicherweise finden sich auf zahlreichen Höhlenbildern figurative und abstrakte Elemente direkt nebeneinander, auch Tiere kommen öfter als Menschen vor. Aber möglicherweise sehen wir die abstrakten Formen doch falsch – viele ovale Formen können auch Termitenbauten sein. Solche weichen und fließenden Formen griff Hans Arp gern auf, während Paul Klees „Witterndes Tier“ von 1930 nur aus Linien besteht und einem Höhlenbild entsprungen sein könnte.

Joan Miró wiederum hinterließ oft seinen Handabdruck auf Bildern, wie er das beim Altamira-Besuch 1957 gesehen hatte. Joseph Beuys indes sah Tiere als Seelenbegleiter des Menschen. Immer wieder malte er Elch und Hirsch in braunen Farben auf einfaches Papier, als lebte er in einer Höhle.