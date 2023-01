„Urban Mother" beim „Bodies at resistance"-Festival in Mannheim

Armut lässt sich einer Kategorie zuordnen, die nicht nur weiblich konnotiert ist, sondern auch moralischen Bewertungen unterliegt. Hat eine in Armut lebende Person Zugang zu allen Bürgerrechten, fragt die Wissenschaftlerin Pothiti Hantzaroula aus Griechenland. Sie ist für das Gespräch im Anschluss an die Aufführungen im Rahmen des urbanen Festivals, das unter dem starken Motto „Bodies at

...