Unter freiem Himmel

Für Rapper Apache 207 ist es das unglaublichste Gefühl, auf der Bühne zu stehen. „Du lebst in dieser Show, du willst gar nicht, dass es aufhört und siehst in den Gesichtern der Fans, dass sie auch so fühlen“, sagt der 25-Jährige, der in Ludwigshafen aufgewachsen ist und mit bürgerlichem Namen Volkan Yaman heißt, im dpa-Interview. „Dieses Verschmelzen der Energien und wie man dabei die ganze Magie und Liebe spürt, das ist unbeschreiblich.“

Seine erste eigene Tour konnte Apache 207 aufgrund der Corona-Lage erst 2022 spielen. Die Arena-Tour war innerhalb von 16 Minuten ausverkauft. „Für mich war es wirklich schmerzhaft, nicht live performen zu können“, sagt der Rapper. „Nachdem man so lange nicht auf der Bühne stehen konnte, war es umso so krasser, wieder echtes Feedback in Form von Mimik und Gestik zu bekommen.“

Fans dürfen sich auf 2023 freuen, dann wird der Rapper wieder auf der Bühne stehen. Eine Zusatzshow am 14. Januar in Mannheim ist ausverkauft. Die Open-Air-Tour beginnt am 10. Juni in Hannover, das Finale ist am 16. September in der Berliner Waldbühne geplant. Außerdem ist Apache 207 einer der Haupt-Acts bei Rock am Ring, das nächstes Jahr von 2. bis 4. Juni stattfindet. dpa/red