Erwartungshaltungen sind dazu da, ad absurdum geführt zu werden. Meint zumindest Steven Wilson, der sich von Fans missverstanden und in seiner Freiheit reduziert sieht – auf einen Dienstleister, der nur spielen und singen darf, was die Masse von ihm erwartet. Dabei ist der 53-Jährige längst woanders. Das hat schon sein letztes Werk „To The Bone“ verdeutlicht – jetzt folgt mit „The Future Bites“ der radikale Nachschlag.

Zweimal „Album des Jahres“ Steven Wilson wurde im November 1967 in London geboren. 1987 gründete Wilson die zunächst fiktive Band Porcupine Tree. Wilson, der sich dadurch mehr Anerkennung und Chancen versprach, fälschte dafür zunächst Diskografie und Biografie der Band und veröffentlichte 1989 eine erste 80-minütige Kassette „Tarquin’s Seaweed Farm“ mit fiktiven Bandinformationen im Inlay. Nachdem sich die Band in den Folgejahren zu einer tatsächlichen Formation entwickelte, und mit den Alben „Deadwing“ und „Fear of a Blank Planet“ 2005 und 2007 das „Album des Jahres“ produzierte, löste sie sich 2010 auf. Wilson tritt seitdem als Solokünstler auf. seko

Herr Wilson, was veranlasst Sie zu der Aussage, die Zukunft wäre „bissig“, also gefährlich?

Steven Wilson: Als ich vor zwei Jahren angefangen habe, an den Songs zu arbeiten, durchliefen wir gerade diesen Brexit-Quatsch. Und da ich viel Zeit im Internet verbracht habe, wurde mir klar, dass die Leute immer aggressiver und streitlustiger werden und es kaum noch Dialoge oder Kompromisse gibt. Fast so, als ob die menschliche Evolution von dieser Technik namens Internet gestoppt würde – und die Trump-Regierung hat das noch auf die Spitze getrieben. Im Sinne von: Es ist schwer, optimistisch zu bleiben, wenn man mit dieser ganzen Negativität bombardiert wird. Was auch damit zu tun hat, dass wir große Probleme im Umgang mit der Technik haben. Also dass wir nicht verstehen, worauf wir uns da einlassen – und den Preis dafür bezahlen. Deshalb „The Future Bites“ – weil das keine positive Entwicklung ist.

Also ist das Album eine Gesellschafts- und Konsumkritik?

Wilson: Ja, wobei ich mich vom Verhalten anderer Menschen nicht ausnehmen kann: Auch ich liebe es, zu shoppen. Gleichzeitig bin ich mir bewusst, wie heimtückisch die Industrie ist, und dass sie uns schon so weit gebracht hat, dass wir mit großer Begeisterung Sachen erwerben, die wir eigentlich nicht brauchen. Die Musikindustrie ist da besonders durchtrieben: Sie tischt uns immer neue Deluxe-Editionen von Musik auf, die wir längst gekauft haben. Aktuell sind es große, teure Boxsets mit Demos, Live-Material, Outtakes und 5.1. Mixen, die meist ungehört im Regal landen.

Denken Sie, Ihr Publikum versteht den subtilen Humor in Stücken wie „Personal Shopper“?

Wilson: Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass er bei mir oft verkannt wird. Dabei ist er definitiv vorhanden – wenn auch in sehr schwarzer Form. Aber diesmal habe ich ihn so überzogen angelegt, dass jeder verstehen sollte, worum es mir geht. Also, dass ich der Gesellschaft einen Spiegel vors Gesicht halte. Ich kritisiere nicht explizit – ich sage eher: „Das ist die Welt, die ich sehe. Erkennt ihr euch darin?“ Und durch den Auftritt von Elton John wird das hoffentlich noch deutlicher. Er ist der berühmteste Shopaholic der Welt, der eine Liste an absurden Luxus-Konsumartikeln vorträgt, was ich wahnsinnig witzig finde.

Inwieweit ist Ihr aktueller Sound eine Verweigerung gegenüber Erwartungshaltungen, von denen Sie sich befreien wollen?

Wilson: Ich war schon immer mehr daran interessiert, Erwartungen entgegenzutreten statt ihnen gerecht zu werden. Das ist etwas, das weit in meine Kindheit zurückreicht – zu den Künstlern, die mich inspiriert haben. Wie Bowie, Kate Bush, aber auch Filmemacher wie Stanley Kubrick, der immer nur ein Werk pro Genre gedreht – und dann etwas ganz anderes probiert hat: Erst einen unglaublichen Science-Fiction-Streifen, kurz darauf ein episches Kostüm-Drama, gefolgt von einem Horrorschocker und einem Vietnam-Film. Es ist seltsam, dass diese Art von Karriere ganz normal für die Filmwelt, aber ganz und gar inakzeptabel im Musikgeschäft ist. Eben dass einem da nicht zugestanden wird, sich zu verändern und sich den Erwartungen seiner Hörer entgegenzustellen.

Womit einige Ihrer Fans durchaus Probleme zu haben scheinen. Wie empfinden Sie die Negativ-Kommentare, die Sie zu den ersten beiden Singles erhalten haben – ärgert Sie das?

Wilson: Schon, aber ich empfinde solche Reaktionen auch als Auszeichnung: Sie bedeuten, dass ich das Richtige mache (lacht). Denn auf gewisse Weise ist es so, dass die Fans die größten Feinde der Kreativität sind: Sie wollen immer diese eine Tür nehmen, die sie bereits kennen und durch die sie mein Universum irgendwann mal betreten haben. Dabei sollte es einem Künstler eher ums exakte Gegenteil gehen. Nach dem Motto: Je kontroverser und polarisierender die Songs, desto besser erledige ich meinen Job.

Wie geht es bei Ihnen weiter? Planen Sie, noch minimalistischer und elektronischer zu werden oder können Sie sich eine Rückkehr zum Gitarren-Rock vorstellen?

Wilson: Dank der Pandemie habe ich bereits zwei Songs für das nächste Album fertig, auf denen überhaupt keine Gitarre zum Einsatz kommt. Von daher ist es möglich, dass ich den Weg, den ich mit „To The Bone“ eingeschlagen habe und jetzt fortsetze, noch auf die Spitze treibe. Wobei ich aber eins klarstellen möchte: Ich habe die Gitarre nicht explizit aus meinem Werkzeugkasten verbannt. Sondern es geht um das, was ich in meinem Kopf höre, um das, was ich zu kreieren versuche. Und da tauchen halt gerade keine Saiten auf. Was ja nicht nur mir so geht: In der modernen Musikkultur scheinen Gitarren keine führende Rolle mehr zu spielen. Wann hat man zum Beispiel zum letzten Mal ein Gitarrensolo in einer Mainstream-Pop-Single gehört? Das muss mindestens zehn oder 15 Jahre her sein. Von daher bin ich in meiner Zurückhaltung gegenüber dem Instrument nicht alleine.