  Unnötiger Sonderweg

Es ist kaum nachvollziehbar: Nach ewigem Ringen auf EU-Ebene um eine Reform des Urheberrechts, die ins Digitalzeitalter passt, war mühsam eine Lösung gefunden worden. Auch die sehr lautstarke Angst-Debatte um das „Ende des Internets“ durch den Einsatz von Upload-Filtern auf Online-Plattformen ist abgeklungen. Die komplizierte Gemengelage der Interessen unter anderem von Kreativen, Kulturwirtschaft und Nutzern, also uns Verbrauchern, auf einen zumindest wackeligen Nenner zu bringen, war enorm schwer. Und von der deutschen Neuregelung sind nicht einmal die Verbraucherschützer zu begeistern.

Warum das Bundesjustizministerium einen deutschen Sonderweg einschlägt, ist unverständlich. Nicht nur angesichts des orkanartigen Gegenwindes aus der Kreativbranche, der postwendend einsetzte. 15 Sekunden von Werken zur kostenlosen Nutzung freizugeben, ist einfach keine Bagatelle. Um das zu erkennen, muss man sich ja nur die kollabierende Einnahmesituation von Kreativen auf nicht-digitalen Märkten vor Augen halten. Oder den jahrzehntelangen Rechtsstreit zwischen Kraftwerk und Hip-Hip-Produzent Moses Pelham um ein wesentlich kürzeres Stück Musik.

Man kann also nur hoffen, dass Bundestag und Bundesrat den Kabinettsentwurf so nicht durchgehen lassen und Änderungen in Richtung der mühsam beschlossenen EU-Richtlinie anmahnen. Denn die Pandemie zeigt überdeutlich, wie wenig Sinn nationale Alleingänge haben. Im digitalen Raum noch weniger als wenig. Ansonsten kann es mittelfristig still werden in vielen Kreativschmieden der Republik. Oder der Staat muss für die wegfallenden Schutzrechte finanziell geradestehen. Das kann niemand wollen.