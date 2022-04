Die ukrainische Dramatikerin und Regisseurin Anastasia Kosodii (Bild) wird ab Herbst Hausautorin am Nationaltheater Mannheim. Sie folgt damit auf Enis Maci, Sivan Ben Yishai, Necati Öziri und Pat To Yan. Vor der russischen Invasion arbeitete Kosodii oft als Dramatikerin und Kulturmanagerin mit NGOs in der Ostukraine in den Städten der Frontlinie des Krieges zwischen der Ukraine und Russland.

