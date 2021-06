Übersetzerin Heike Flemming ausgezeichnet

Heidelberg. Die in Berlin lebende Übersetzerin Heike Flemming erhält den mit 5000 Euro dotierten diesjährigen Übersetzerpreis Ginkgo-Biloba für Lyrik. Die Verleihung sei am 30. September in Heidelberg geplant, teilte der Verein Freundeskreis Heidelberger Literaturhaus am Freitag weiter mit, der die Auszeichnung vergibt. Die Laudatio halte die Literaturkritikerin Beate Tröger.

Mit der seit 2018 jährlich vergebenen Auszeichnung werden Übersetzerinnen und Übersetzer von Lyrik für ihr Schaffen oder für eine herausragende Einzelübertragung ins Deutsche geehrt. Laut der unabhängigen Jury „hat Heike Flemming mit der im Band ,Berlin Hamlet’ (Suhrkamp, 2019) publizierten Übertragung das lyrische Schaffen des ungarischen Dichters und Gelehrten Szilárd Borbély, seine intellektuelle und poetische Intensität, (...) eindrucksvoll wahrnehmbar gemacht“. Heike Flemming, geboren 1982 in Räckelwitz (Sachsen), promovierte über ungarische Literatur.