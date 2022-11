Überraschendes Finale beim Filmfestival Mannheim-Heidelberg

Anfang und Ende ein jeder Geschichte – so lehren es die Regeln der Dramaturgie – wird gemeinhin die größte Aufmerksamkeit zuteil. Denn an jenen Punkten öffnen und schließen sich Kreise, verdichten sich Zusammenhänge zu einem großen Ganzen. Das Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg hat sich zu einem Finale entschieden, das man verblüffend nennen darf. Denn „Chiara“, so der Titel der italienisch-belgischen Produktion, ist kein Lob auf den Wert von Multikulturalität. Kein Lobpreis des Kinos selbst. Ja, streng genommen noch nicht einmal ein aufgeräumter Abschluss unter zehn Tage Festival mit auf-, er- und anregendem Programm.

Was Regisseurin Susanna Nicchiarelli uns stattdessen zeigt, ist ein Blick in das frühe Mittelalter und das Leben einer hinreißenden jungen Frau, die vieles will, aber vor allem eines: Gott dienen. Gemeinsam mit ihrer Schwester entflieht die 18-Jährige dem Wohlstand des familiären Schoßes, schließt sich den just gegründeten Franziskanern an – und wird rasch zu einer Revolutionärin. Denn Klara ist fortan nicht einfach nur Mitglied eines Ordens: Sie ist eine der ersten progressiven Feministinnen überhaupt.

Ungezähmte Vorreiterin

Hauptdarstellerin Marherita Mazzucco spielt die Protagonistin, die die Welt als Clara von Assisi in Erinnerung behalten wird, mit solch hinreißender Selbstverständlichkeit, dass – nicht zuletzt nach den Erfolgen des Films in Venedig – die Karriere dieses Talents mit „Chiara“ wohl nur das erste von zahlreichen Kapiteln geschrieben hat. Die schier endlose Kraft jedenfalls dieser ungezähmten Vorreiterin nimmt gefangen. Und sie braucht nur jene reduzierten Bilder aus der Kamera von Crystel Fournier, um zu leuchten.

Festivalintendant Sascha Keilholz hatte die Wahl für „Chiara“ in einem Gespräch vor dem Festival einmal damit begründet, dass dieser 106-Minüter die Transformation des Heiligenfilms in die Moderne sei. In der Tat ist „Chiara“ jedoch sehr viel mehr – nämlich ein Finale von Heilung, Hoffnung und Größe, das einem starken IFFMH-Jahrgang wunderbar zu Gesicht steht. mer