Bald wird er ganz ausgeklungen sein, der Sommer des Jahres 2021. In vielen Belangen war er hierzulande -metaphorisch wie konkret - kühl und grau. Aber insbesondere in der Region hatte er auch seine guten, oft genug herausragenden Momente - und zwar genau dann, wenn man die Qualität und Vielfalt der Live-Musik in den Blick nimmt.

Einen profunden Anteil an diesem Eindruck hatte die

...