Sie war die Frau, Muse und Managerin von Foto-Legende Helmut Newton. Unter dem Künstlernamen Alice Springs machte June Newton auch selbst Karriere als Fotografin und Porträtistin. Mit 97 Jahren ist die gebürtige Australierin in ihrer Wahlheimat Monte Carlo gestorben. „Wir trauern um eine herausragende Persönlichkeit und eine international anerkannte Fotografin“, hieß es in der Mitteilung der Helmut Newton Foundation, deren Präsidentin sie war. In dieser Funktion habe sie das Museum für Fotografie in Berlin zu einem „einzigartigen Platz für Fotografie“ gemacht.

Des Gatten Grippe

Mit 24 Jahren hatte sie, damals noch June Browne und erfolgreiche Schauspielerin, in ihrer Geburtsstadt Melbourne einen jungen Fotografen kennengelernt, der vor den Nazis aus Deutschland geflohen war. Ein Jahr später heiratete das Paar und blieb fast 60 Jahre zusammen. 2004 starb Helmut Newton mit 83 Jahren nach einem Verkehrsunfall mit seinem Cadillac in Los Angeles. Mit eigenen Fotoarbeiten begann sie erst 1970. Sie wohnten inzwischen in Paris, Helmut Newton hatte Grippe. Für den anstehenden Werbeauftrag einer französischen Zigarettenfirma ließ sie sich Kamera und Einstellungen erklären – und legte statt seiner los. dpa