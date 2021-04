Einer der profiliertesten deutschen Jazzkritiker ist tot: Matthias Spindler (Bild), Rundfunkjournalist beim Hessischen Rundfunk (HR) und Autor des „Mannheimer Morgen“, starb am Mittwoch an den Folgen einer Krebsbehandlung im Alter von 67 Jahren. Das teilte sein Bruder Georg Spindler, Kulturredakteur dieser Zeitung, am Donnerstag mit.

Bekannt war Matthias Spindler als eine der Stimmen des Jazz im HR. Dort absolvierte er ein Volontariat, ab 1984 moderierte der Wahl-Mannheimer unter anderem den „Jazzclub“. Bis März 2019 verantwortete er als Autor und Aufnahmeleiter die Kultsendung „Swingtime“ mit Sänger, Moderator und Schauspieler Bill Ramsey. Spindler trug auch wesentlich zur Nachfolgesendung „hr2 Jazz Classics“ mit historischen Aufnahmen bei. Anfang März lief seine letzte Sendung über Django Reinhardt.

Der gebürtige Ludwigshafener wuchs im pfälzischen Waldsee auf. Nach dem Abitur in Speyer studierte er zunächst Geschichte und Soziologie in Mannheim, ab 1974 in Heidelberg bis zum Magister Artium. Seine zweite große Passion neben Jazz gehörte der Regionalgeschichte, speziell dem Separatismus in der Pfalz.

Studien zur Regionalgeschichte

Zusammen mit Gerhard Gräber verfasste er dazu Studien wie „Revolverrepublik am Rhein. Die Pfalz und ihre Separatisten, Band 1: November 1918 – November 1923“ (1992) oder „Die Pfalzbefreier: Volkes Zorn und Staatsgewalt im bewaffneten Kampf gegen den pfälzischen Separatismus 1923/24“ (2005). Sein letzter Text im „Mannheimer Morgen“ am 19. Januar 2021 handelte von der Kulturpolitik in der Pfalz zur Zeit des Dritten Reiches.

Erste Jazz-Kritiken schrieb Spindler schon als Student für die renommierte Fachzeitschrift „Jazz Podium“ und „Die Rheinpfalz“. Seit 1981 arbeitete er mit Unterbrechungen für den Kulturteil des „Mannheimer Morgen“. Weit entfernt vom Standpunkt der Musikerpolizei waren Kritiken unter dem Kürzel swm stets sachlich und fair, Spindler verstand sich nie als Notengeber. Den urtümlichen Enthusiasmus für Jazz als Ausdruck freier Kreativität hat er nie verloren, auch nicht, als sich Musiker und Fans immer mehr akademisierten. Dabei blieb er nicht auf den Schultern der Jazz-Giganten stehen, sondern behielt einen wachen Blick für Talente, etwa rund um die Big Band Kicks ‘n Sticks wie Pianist Volker Engelberth, und neue Entwicklungen. So wies er als Erster auf das kreative Potenzial der Orientalischen Musikakademie Mannheim (OMM) hin, die inzwischen innnerhalb der Popakademie Hochschulrang erlangt hat, und erkannte früh die Bedeutung von Bands wie LebiDerya und Beyond Borders.

„Ein sehr großer Verlust“

Rainer Kern würdigte den Stammgast seines Festivals Enjoy Jazz: „Was nicht nur ich an Matthias Spindler besonders geschätzt habe, war die Tiefe seiner Konzertberichte, die dadurch zu ebenso klugen wie akribischen Analysen wurden. Man hat bei jedem Satz gespürt, dass sich sein profundes Wissen aus vielen Quellen speist: natürlich aus der Musik, aber auch aus seinem Interesse für historische Zusammenhänge. Eine ebenso seltene wie glückliche Kombination.“

Für Trompeter Thomas Siffling war der Journalist „einer der sehr musiker- und musikverbundenen Kritiker. Ein Mensch, den man gern um sich hatte: grundsympathisch, immer ein wenig den Schalk im Nacken, aber mit sehr großem Fachwissen“, so der „Ella & Louis“-Chef. „Er hat auch immer über den Tellerrand geschaut, er war eine große Persönlichkeit als Jazzjournalist – ein sehr großer Verlust.“ jpk (Bild: Rinderspacher)

