Trauer um Klaus Schulze

Hannover/Berlin. Sein Markenzeichen waren sphärische, meditative Klangteppiche, die zum Science-Fiction-Kopfkino oder auch nur zum ausgiebigen Starren in die Lava-Lampe einluden. Bis zuletzt arbeitete der deutsche Elektronik-Pionier Klaus Schulze an solchen ausufernd-hypnotischen Kompositionen mit Titeln wie „Osiris“ oder „Der Hauch des Lebens“, die eigentlich keinen Anfang und kein Ende hatten und gerade deshalb so faszinierten.

Wenige Wochen vor der Veröffentlichung eines neuen Albums ist Schulze nach rund 50-jähriger Karriere mit 74 Jahren gestorben. Der Tod des international enorm einflussreichen Musikers am Dienstagabend kam „nach langer Krankheit, aber dennoch plötzlich und unerwartet“, wie sein Sohn Maximilian Schulze und Frank Uhle, Manager der Plattenfirma SPV, mitteilten. Schulze sei ein „Überzeugungstäter“ und „Ausnahmekönner“ gewesen. Das neue Album „Deus Arrakis“ war für den 10. Juni angekündigt. „Umso heftiger trifft uns diese Nachricht“, sagte Uhle.

Schulze wurde zunächst bekannt als Schlagzeuger der Band Tangerine Dream um Edgar Froese, die Mitte der 1970er Jahre unter anderem David Bowie begeisterte, und als Mitglied von Ash Ra Tempel. Er war Mitbegründer der avantgardistischen „Berliner Schule“ mit ihren repetitiven und geräuschhaften Soundstrukturen weit jenseits der normalen Popmusik. In seinen Keyboard- und Synthesizer-Burgen trat Schulze live auf, widmete sich aber auch gern der Filmmusik.

Vom Solo-Debüt „Irrlicht“ (1972) über die Schlüsselwerke „Timewind“ (1975) und „Mirage“ (1977) bis zu neueren Alben mit der Sängerin Lisa Gerrard und dem aktuellen „Deus Arrakis“ spannt sich ein Bogen von insgesamt rund 50 Schulze-Platten. dpa