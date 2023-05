Trauer um Grace Bumbry

Grace Bumbry schrieb 1961 in Bayreuth Operngeschichte. Mit ihrer Darstellung der Venus im „Tannhäuser“ war sie die erste schwarze Sängerin, die bei den Richard-Wagner-Festspielen auftrat. Führende Häuser und Festivals engagierten die US-amerikanische Mezzosopranistin und Sopranistin, darunter die Londoner Royal Opera, die Mailänder Scala, die New Yorker Metropolitan Opera und die Salzburger Festspiele. Nun ist die charakterstarke Diva im Alter von 86 Jahren in ihrer Wahlheimat in Wien gestorben. Wie ihr Adoptivsohn David Brewer der Deutschen Presse-Agentur sagte, hatte Bumbry im Oktober des Vorjahres einen schweren Schlaganfall erlitten, von dem sie sich nicht mehr richtig erholte.

Im Jahr 1937 wurde Bumbry in St. Louis im Bundesstaat Missouri geboren. Sie und ihre beiden Brüder sangen im Kirchenchor. Mit etwa zwölf Jahren sang sie der von ihr bewunderten Sängerin Marian Anderson vor. Diese Begegnung führte zu einem Vertrag mit Andersons legendärem Manager Sol Hurok. Bumbry studierte unter anderem bei der in die USA emigrierten deutschen Sängerin Lotte Lehmann und wurde nicht nur als Opern-, sondern auch als Lied-Sängerin ausgebildet. Nachdem Bumbry 1959 ihr erstes Konzert in Europa in London gesungen hatte, trat sie 1960 in Paris als Amneris in der Verdi-Oper „Aida“ auf. Ein Jahr später wurde die 24-Jährige mit ihrem umjubelten Auftritt in Bayreuth weltweit bekannt.

Laut ihrem Adoptivsohn Brewer soll Bumbry in St. Louis beigesetzt werden. Brewer möchte im Wiener Stephansdom, in New York und in St. Louis Konzerte im Gedenken an die Sängerin organisieren. dpa