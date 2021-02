  Trafowerk als Ausweichstätte für Opernbetrieb nicht geeignet

Mannheim. Die Opernsparte des Nationaltheater Mannheim (NTM) kann das Trafowerk als Ausweichstätte nicht nutzen. Das hat das NTM am Mittwochvormittag selbst mitgeteilt. Nach Prüfung aller Faktoren - "in Abstimmung mit dem Brandschutz, Arbeitsschutz und anderen Bereichen", wie es heißt - habe dazu geführt, dass das Trafowerk mit Blick auf die Investitionskosten und die notwendigen Umbaumaßnahmen als Interimsspielstätte "nicht vertretbar gewesen" wäre.

"Die Erfahrung zeigt, dass jedes Objekt, so vielversprechend es im ersten Moment erscheint, bei genauerer Betrachtung und Abwägung aller Faktoren nicht mehr in Frage kommen kann", zitiert das NTM den Geschäftsführenden Intendanten Marc Stefan Sickel. "Es handelte sich beim Trafowerk schließlich nicht um das erste Objekt, was diesbezüglich sehr intensiv begutachtet wurde. Auch die vielversprechende und komplett aus Holz bestehende ehemalige Ausweichspielstätte des Grand Théâtre de Genève, die Opéra des Nations, die lange Zeit als mögliche Option verfolgt wurde, kam am Ende unter anderem aus Brandschutzgründen nicht in Frage."