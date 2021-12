Jetzt macht die „Unesco City Of Literature“ am Neckar wirklich ernst mit ihrer Deutsch-Rap-Tradition: Nach der Festwoche Anfang Oktober und der Verleihung der Richard-Benz-Medaille zum 50. Geburtstag des Genre-Vorreiters Torch, hat die Stadt jetzt offiziell die Aufnahme des Heidelberger Hip-Hop in das „Bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes“ der Weltkulturorganisation beantragt.

...