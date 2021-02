  Tom Koperek von #AlarmstufeRot greift Bundesregierung scharf an

Durch Großdemonstrationen und die spektakuläre Protestaktion #sangundklanglos, bei der im Herbst tausende Kunstschaffende Videos ohne Ton ins Netz stellten, ist das Bündnis #AlarmstufeRot als Interessenvertretung der Kulturszene bekannt geworden. Seither hat sich die Lage noch verschlimmert. Darüber spricht Tom Koperek, Vorstandsvorsitzender der Initiative, im Interview mit dieser Redaktion.

Der Interessenverband und sein Vorsitzender Tom Koperek, geboren 1967, ist seit 1985 in der Veranstaltungswirtschaft tätig. Seit 1995 als Geschäftsführer und Mitinhaber einer Veranstaltungstechnik-GmbH. Seit 2003 ist er Vorstand und Mitinhaber der Eventagentur LK-AG, seit 2017 Betreiber der Veranstaltungs-Location Grand Hall Zollverein GmbH in Essen. Im Juni 2020 Initiator der „Night of Light“, bei der 8000 Bauwerke in Rot beleuchtet wurden, um auf die der Veranstaltungswirtschaft aufmerksam zu machen. , geboren 1967, ist seit 1985 in der Veranstaltungswirtschaft tätig. Seit 1995 als Geschäftsführer und Mitinhaber einer Veranstaltungstechnik-GmbH. Seit 2003 ist er Vorstand und Mitinhaber der Eventagentur LK-AG, seit 2017 Betreiber der Veranstaltungs-Location Grand Hall Zollverein GmbH in Essen. Im Juni 2020 Initiator der „Night of Light“, bei der 8000 Bauwerke in Rot beleuchtet wurden, um auf die der Veranstaltungswirtschaft aufmerksam zu machen. Die Initiative #AlarmstufeRot, im Juli 2020 von Koperek mitgegründet, setzt sich für die Belange von Veranstaltungsbranche und Kulturschaffenden ein. Seit November 2020 ist Koperek Vorstandsvorsitzender des Bündnisses, das jetzt als gemeinnütziger Verein agiert. Von den Novemberhilfen wurden, wie Koperek berichtet, laut „Wirtschaftswoche“ bis 15. Januar 2021 von insgesamt rund 15 Mrd. Euro gerade mal 4,4 Mrd. ausgezahlt, von den Dezemberhilfen waren es von 15 Mrd. nur 1,2 Mrd.

Herr Koperek, glauben Sie Kulturstaatsministerin Grütters, wenn sie sagt, ihr blute das Herz angesichts der Einschränkungen im Kulturbereich?

Tom Koperek: Nein, das glaube ich ihr nicht. Es gibt den schönen Spruch: An ihren Taten sollt ihr sie messen. Wenn man sich anschaut, wie die Regierung agiert, dann kann man nur sagen, was Frau Grütters von sich gibt, sind nur Lippenbekenntnisse. Sie hat für den Kulturbereich, für den sie verantwortlich ist, ein für ihre Verhältnisse ambitioniertes Budget mit „Neustart Kultur“ aufgelegt. Man muss aber fragen, wie viel davon tatsächlich ausbezahlt worden ist. Dabei kommt ein einstelliger Prozentbereich heraus. Daran kann man die Ernsthaftigkeit ihrer Aussage messen.

Wie schätzen Sie die aktuelle Lage in den beiden Bereichen ein, die #AlarmstufeRot vertritt: bei den Künstlern und den Veranstaltern?

Koperek: Ich würde sagen, beide sind gleich schwer betroffen. Wenn Musiker oder Schauspieler keinen Auftritt haben, dann braucht’s auch keine Tontechniker, Lichttechniker und Bühnendekorateure. Das sind ja sehr eng miteinander verwobene Lieferketten. Beide Bereiche sind zurzeit ohne Existenzgrundlage. Es geht nun darum, dass unsere Regierung einem Heer von Selbstständigen und Kulturschaffenden die Geschäftsgrundlage entzogen hat und es gleichzeitig fahrlässig versäumt, die Menschen aufzufangen.

In einem Gespräch mit mir hat Frau Grütters auf ein Sozialschutzpaket beim Ministerium für Arbeit und Soziales verwiesen. Das würde existenzielle Not lindern.

Koperek: Sozialschutzpaket?

So sagte es Frau Grütters.

Koperek: Also dieses Wort höre ich zum ersten Mal. Bei allen Menschen, die vor und auf der Bühne tätig sind, gibt es eigentlich nur zwei Gruppen. Zum einen die Unternehmerinnen und Unternehmer, die in irgendeiner Form eine GmbH oder größere Gesellschaftsform haben, und die sind in November- und Dezember-Überbrückungshilfe I, II oder III. Die meisten Einzelunternehmer und Soloselbstständigen sind in Hartz IV. Mehr ist nicht.

Wo sehen Sie die Hauptprobleme?

Koperek: Die größte Baustelle ist die, dass die Hilfen nicht ankommen. Ich kann Ihnen mal von meinem Unternehmen berichten. Ich betreibe mit einem Partner eine Unternehmensgruppe mit 100 Mitarbeitern: ein Veranstaltungstechnikunternehmen, eine Eventagentur und eine große Event-Location auf der Zeche Zollverein in Essen. Am 28. Oktober hat man uns mitgeteilt, wir würden - wie alle anderen auch - Novemberhilfe bekommen. „Wir zahlen euch 75 Prozent eures Umsatzes“, hieß es. Bis jetzt habe ich noch keine Novemberhilfe bekommen. Wir sprechen bei uns intern nicht mehr von Novemberhilfe, sondern von Osterhilfe. Wir sind nämlich näher am Ostermontag als am 1. November.

Konnten Sie seit der Verhängung des zweiten Lockdowns im November trotzdem etwas erreichen?

Koperek: Es fließen Anregungen von uns in die Hilfsprogramme ein. Aufgrund der Tatsache, dass die EU Vorgaben für die Hilfen über eine Million Euro nur noch einen ungedeckten Fixkostenersatz vorsehen, fordern wir von Anfang an, dass rückwirkend alle Verluste bis März 2020 in eine solche ungedeckte Fixkostenrechnung miteinbezogen werden müssen. Und das wird jetzt so umgesetzt.

Gibt es weitere Erfolge?

Koperek: Ja. Wir haben von Anfang an gefordert, dass die Unternehmen in der Veranstaltungswirtschaft sogenannte frustrierte Kosten geltend machen können - also die Kosten ersetzt bekommen, die sie hatten durch die Vorbereitung von Veranstaltungen, die dann aufgrund von Landesverordnungen Corona-bedingt abgesagt wurden. Dann wurde jetzt ein fiktiver Unternehmerlohn eingeführt, den haben wir immer gefordert. Und dann ist die Neustarthilfe für das erste Halbjahr 2021 von 5000 auf 7500 Euro für die ersten sechs Monate angehoben worden.

Reicht das denn?

Koperek: Ich muss sagen, dass auch das noch zu wenig ist. Wir haben mindestens 1500 Euro monatlich zusätzlich zur Grundsicherung gefordert, damit die Einzelunternehmer und Soloselbstständigen ihre betriebliche Struktur aufrechterhalten können. Diese sogenannten SEU’s sind aber innerhalb des gesetzlichen Rahmens schwer zu fördern. Eine solch umfassende Krise, die derart weitgehende Einschränkungen mit sich bringt, hatte niemand auf dem Plan, dementsprechend sind die bestehenden Rahmenbedingungen nicht tauglich.

Gelten nach wie vor die 1178 Euro als Gehaltsersatz für Einzelunternehmer? Das ist ja fast 25 Prozent unter dem Mindestlohnsatz …

Koperek: Das ist vom Grundsatz her der fiktive Unternehmerlohn. Den hat man jetzt im Rahmen der Überbrückungshilfen so weit mit der EU-Kommission festgezurrt, dass man sich an der Pfändungsfreigrenze orientiert hat - und die liegt bei 1178 Euro.

Wie sähe denn Ihre Idealvorstellung im Hinblick auf Unterstützungen aus?

Koperek: Den Soloselbstständigen und Einzelunternehmern muss mit einer Betriebskostenpauschale geholfen werden, die mindestens 1500 Euro zusätzlich zur Grundsicherung beträgt oder 2500 Euro pro Person ohne Grundsicherung. Das ist unsere aktuelle Forderung. Der Ist-Zustand ist: 7500 Euro für sechs Monate im ersten Halbjahr 2021. Wir hatten zudem bereits am Anfang der Krise vorgeschlagen, den Unternehmern pro Monat zwei Prozent ihres letzten Jahresumsatzes vor der Krise zu geben, um Betriebskosten abzudecken. Wenn man das getan hätte, wären nach unseren Berechnungen etwa 80 Prozent der Unternehmer, die nicht soloselbstständig sind, gerettet gewesen.

Und wie lauten Ihre Forderungen im Bereich Veranstaltungswirtschaft?

Koperek: Für kleine und mittelständische Unternehmen ist beginnend ab dem 1. Januar 2021 das Überbrückungshilfeprogramm III aufgesetzt worden. Das ist in seiner Ausgestaltung ein riesengroßer Schritt in die richtige Richtung. Aber es hat immer noch ganz entscheidende Konstruktionsfehler. Da gibt es zum Beispiel einen großen Kostenblock bei Unternehmen, die viel investiert haben - in Betriebs- und Geschäftsausstattung, in Bühnentechnik. Dabei werden nur 50 Prozent der Abschreibungen als ungedeckte Fixkosten anerkannt.

Bietet Kurzarbeit den Unternehmen eine Möglichkeit, sich über Wasser zu halten?

Koperek: Sie haben bei vielen mittelständischen Unternehmen, obwohl sie null Aufträge haben, immer noch einen gewissen Teil des Personals, den sie nicht in Kurzarbeit schicken können. Sie müssen ihre Buchhaltung, ihr HR-, also Personal-Management, IT-Betreuung und Controlling weiter besetzt lassen, denn sie müssen ja Zahlenmaterial für Hilfsprogramme aufbereiten. Da vermissen wir einen adäquaten Zuschuss. Das wird jetzt mit 20 Prozent der Fixkosten abgegolten, aber die tatsächlichen Kosten sind weitaus höher.

Gibt es Leute, die durchs Raster fallen? Auf Ihrer Instagram-Seite schreibt eine Studentin, sie sei Selbstständige im Nebenerwerb und kurz davor, auf der Straße zu landen…

Koperek: Bei den Überbrückungshilfeprogrammen und bei der November- und Dezemberhilfe sind ganz klar nur die Personen förderfähig, die 51 Prozent und mehr mit ihrer Selbstständigkeit bestreiten. Es gibt aber auch ganz viele, die zum Beispiel nur zu 40 Prozent selbstständig sind. Alle diese Nebenerwerbler fliegen aber in der Tat aus allen Hilfsprogrammen raus.

#AlarmstufeRot ist ja noch eine recht junge Initiative. Wie nah dran sind Sie an den zuständigen politischen Stellen in Berlin?

Koperek: Wir sind regelmäßig im Gespräch mit hochrangigen Gesprächspartnern aus den Ministerien. Aus der Initiative #AlarmstufeRot hat sich jetzt eine Körperschaft entwickelt: Wir haben einen gemeinnützigen Verein gegründet und uns ins Transparenzregister des Bundestags eintragen lassen. Das heißt, wir forcieren die Entwicklung als Lobby-Verband für die gesamte Veranstaltungswirtschaft. Wir können mit Fug und Recht behaupten, dass wir jetzt eine sehr gute Gesprächsbasis haben. Für den Bereich Veranstaltungswirtschaft mit den für Mittelstand Verantwortlichen bei den Bundesministerien für Finanzen und für Wirtschaft. Im Kulturbereich haben wir auf Länderebene intensivere Kontakte.