Tom Cruise soll Golden Globes aus Protest abgegeben haben

Los Angeles (dpa) - Die Golden-Globe-Krise eskaliert. Ausgerechnet Globe-Preisträger Tom Cruise (58) hat dem Verband mit einer Protestaktion neue Negativ-Schlagzeilen beschert.

AdUnit urban-intext1

Die Gala für die seit 1944 vergebenen Film- und TV-Preise hatte lange den Ruf als Hollywoods lockere Trophäen-Party, mit Promis und reichlich Champagner. Trumpfte gerne mit großen Stars wie Tom Cruise, Brad Pitt, Meryl Streep und Angelina Jolie auf. Immer wieder gab es jedoch auch Kritik an dem kleinen Verband der Auslandspresse, mit weniger als 100 Mitgliedern. Vorwürfe wie mangelnde Diversität und fragwürdige Praktiken der wahlberechtigten Journalisten wurden laut.

Jetzt berichten mehrere US-Medien übereinstimmend, dass der «Mission:Impossible»-Star Cruise seine drei Globe-Trophäen an die Organisation zurückgegeben habe. Cruise hatte die Preise für seine Rollen in «Geboren am 4. Juli» (1990), «Jerry Maguire - Spiel des Lebens» (1997) und «Magnolia» (2000) gewonnen.

«Selma»-Regisseurin Ava DuVernay lobte die Aktion umgehend. Mit der Rücksendung habe Cruise ein deutliches Zeichen gesetzt, gegen die «sexistischen, homophoben und rassistischen Praktiken von Ausschließung, Schikane und Voreingenommenheit» des Verbands Front zu machen, schrieb sie auf Twitter.

AdUnit urban-intext2

Damit nicht genug: auch NBC, der Haussender der Globes, zog Konsequenzen. Man werde die Globe-Gala im Jahr 2022 nicht ausstrahlen, teilte der Sender mit. Der Globe-Verband HFPA (Hollywood Foreign Press Association) müsse Zeit und Arbeit investieren, um größere Reformen umzusetzen. Der Sender hoffe aber, die Gala im Januar 2023 nach entsprechenden Veränderungen wieder zu zeigen.

Angesichts des wachsenden Boykotts war die HFPA um Schadensbegrenzung bemüht. «So schnell und so sorgfältig wie möglich» wolle sie «längst überfällige» Veränderungen durchführen, versprach die Organisation in einer Mitteilung. Es folgte eine Liste mit Eckdaten für die kommenden Monate, etwa: Diversitäts-Berater einstellen, weitere Mitglieder finden, einen neuen Vorstand wählen.

AdUnit urban-intext3

Der HFPA werden unter anderem fehlende Diversität und intransparente Mitgliedschaftskriterien vorgeworfen. Ein zentraler Kritikpunkt: Der Preis-Jury von Auslandsjournalisten gehören keine Schwarzen an.

AdUnit urban-intext4

Die knapp 90 Mitglieder hatten bereits in der vergangenen Woche Reformen versprochen, so etwa die umgehende Aufnahme zwanzig neuer Mitglieder, vorrangig Afroamerikaner. Innerhalb von 18 Monaten soll die Zahl der Mitglieder verdoppelt werden. Auch soll es neue Richtlinien geben, etwa in Bezug auf Einladungen zu Filmevents. Die Annahme von Werbegeschenken wäre künftig verboten.

Aber Stars wie Scarlett Johansson und Mark Ruffalo sowie wichtige Firmen in Hollywood kritisierten die angekündigten Neuerungen als unzulänglich. Johansson (36, «Marriage Story») sagte, dass sie bei Pressekonferenzen der HFPA häufig sexistische Fragen gestellt bekommen habe. «Das ist exakt der Grund, weshalb ich es seit vielen Jahren ablehne, an deren Konferenzen teilzunehmen», erklärte Johansson bei «Variety».

Netflix und Amazon kündigten an, die Zusammenarbeit mit dem Verband weiter ausgesetzt zu lassen. Auch die «Time's Up»-Organisation gegen Diskriminierung und ein Zusammenschluss von wichtigen PR-Firmen gingen zuletzt auf Abstand.

Die Globe-Absage des Senders NBC am Montag wurde nun von der «Time's Up»-Bewegung als großer Erfolg gefeiert. «Dies ist ein entscheidender Moment für Hollywood», hieß es in einer Mitteilung. Das gemeinsame Vorgehen gegen die «mächtigen, aber stark fehlerhaften» Auszeichnungen zeige, dass man tatsächlich gerechtere Bedingungen erwirken könne: «In jeder Branche und Einrichtung und quer durch die Gesellschaft».

© dpa-infocom, dpa:210511-99-547490/6