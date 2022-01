Time Warp 2022 wird abgesagt - neuer Termin bekanntgegeben

Mannheim. Die Time Warp wird auch in diesem Jahr nicht in Mannheim stattfinden. Das teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Damit fällt das Techno-Festival, das ursprünglich für Samstag, 2. April angesetzt war, in Deutschland im dritten Jahr in Folge aufgrund der Corona-Pandemie aus. Einen neuen Termin haben die Macher aber bereits angekündigt - am Samstag, 1. April 2023, soll die nächste Ausgabe der Time Warp in Mannheim stattfinden. Wichtige Infos gibt es auch für Ticketinhaber: Seit 2020 gekaufte Eintrittskarten werden dieses Mal nicht mehr übertragen und nun automatisch zurückerstattet.

