TiG 7 erhält Theaterpreis des Bundes

Der mit insgesamt mehr als 800 000 Euro dotierte Theaterpreis des Bundes 2021 geht an elf deutschsprachige Bühnen – darunter auch das Theaterhaus G 7 in Mannheim. Verbunden mit einer Prämie von jeweils 75 000 Euro würdige der Bund damit kleine und mittlere Theater in Deutschland, die mit ihren Theaterproduktionen, Gastspielen und partizipativen Projekten als herausragende kulturelle Angebote in die Stadtgesellschaft hineinwirken, teilte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) am Montag mit. Der Fokus habe auf der Frage gelegen, wie sich die Theater mit den Herausforderungen der Pandemie auseinandersetzten. Die Preisverleihung findet am 8. Juli in der Akademie der Künste in Berlin statt.

AdUnit urban-intext1

Für ihr herausragendes künstlerisches Programm in der ersten Hälfte der Spielzeit 2019/2020 wurden neben dem Theaterhaus G 7 folgende Häuser ausgezeichnet: das Jahrmarkttheater in Altenmedingen, das LOT-Theater in Braunschweig, das WUK Theater Quartier in Halle, das Theater an der Glocksee in Hannover, das Schlosstheater Moers, das Theater an der Ruhr in Mühlheim an der Ruhr, das HochX Theater und Live Art in München, das Papiertheater in Murnau, das Salzlandtheater Staßfurt sowie die Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester.

Grütters betonte, viele Theater hätten trotz der Schließungen unbeirrt weitergemacht und dabei neue Wege eingeschlagen. Für diese Beharrlichkeit und Kreativität verdienten sie Aufmerksamkeit und Wertschätzung. Begleitend zur Preisverleihung findet eine Tagung unter dem Motto #dialograumtheater statt. Dabei soll es auch um aktuelle Herausforderungen für die Arbeit der Theater gehen. epd