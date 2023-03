Thomas Siffling startet Festival im Rosengarten

Mannheim. Thomas Siffling verwirklicht sich vom 6. bis 8. Juli einen weiteren Traum: das Mannheim Jazz Festival im Rosengarten. „Das ist für mich eine logische Weiterentwicklung für den Jazz in Mannheim, nach der erfolgreichen internationalen Platzierung des Clubformats Ella & Louis“, teilte der Trompeter und Clubbetreiber am Mittwoch mit. Er verspricht „ein hochwertiges und vielseitiges Konzept mit Wohlfühlcharakter im Herzen der Unesco City of Music. „Musikalisch eher im publikumswirksamen Mainstream verhaftet, wollen wir Türen zum Jazz weiter öffnen”, So Siffling. Das Festival startet mit zwei Podiumsdiskussionen im Ella & Louis. Am 7. Juli spielen Trioscene und Curts Stigers & Band im Musensaal. Am 8. Juli beschließt dort ein „25

Years Jubile“-Konzert der Heidelberger Band De-Phazz mit Gästen wie Joo Kraus das Festival. Mehr unter majazzfestival.de.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1