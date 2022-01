Da steht ein großer, schwarzer Elefant im Mannheimer Capitol. Im gedimmten Licht des Saals schwingt der Rüssel des Tieres majestätisch hin und her. Plötzlich löst er sich in vier menschliche Körper auf und verwandelt sich Sekunden später in die Silhouette einer antiken Stehlampe.

Es braucht dazu eigentlich nicht viel: Licht, eine weiße Leinwand und acht Menschen dahinter. Damit zaubert

...