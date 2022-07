Freiraum für künstlerische Experimente will es bieten und den Mut zum Risiko in den Vordergrund stellen: das Mannheimer Theaterfestival Schwindelfrei, das von 7. bis 10. Juli zum achten Mal vom Kulturamt der Stadt ausgerichtet wird. Vier überaus vielversprechend konzeptionierte Tage erwarten das Publikum, an denen Tanz, Sprech- und Musiktheater, Neuer Zirkus, Performances oder

...