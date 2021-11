Mannheim. Das Theater Oliv am Alten Meßplatz in Mannheim unterbricht seinen Spielbetrieb bis auf Weiteres. Als Gründe gibt das Theater pandemiebedingte Stornos, immer mehr Vorschriften, die mehr Personal erfordern, und Planungsunsicherheit an. Die aktuelle Produktion „Helden. Schlampen. Mollusken.“ kann demnächst auf www.theateroliv.de digital besucht werden.

