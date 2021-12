„Nirgends ist Armut so hübsch anzusehen wie am Berliner Ensemble“, sagte ein Kollege einst im Foyer zutreffend. Doch am Schiffbauerdamm wackelt nun das Monopol auf die staubgraue Epik menschlichen Elends: Die Konkurrenz wirkt derzeit gekonnt im Marguerre-Saal des Heidelberger Theaters. Dort hat Ines Nadler im Einklang mit Kostümbildnerin Mayke Hegger ein Bühnenbild geschaffen, das – ohne

...