Mannheimer Morgen Plus-Artikel Tanz Theater am Felina-Areal rückt Kompositionen von Frauen in den Fokus

Sieben unterschiedliche Choreographien hatte der dritte Abend der Reihe "Free Dance over Female Tunes" im Theater am Felina-Areal zu bieten. Sie zeigten eine spannende Bandbreite an Kompositionen aus der Feder von Frauen