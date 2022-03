„The Sound of Hans Zimmer & John Williams“ im Rosengarten verschoben

Mannheim. Aufgrund der weiter anhaltenden Auswirkungen der Corona-Pandemie wird das Gastspiel der Show „The Sound of Hans Zimmer & John Williams“ im Mannheimer Rosengarten verschoben. Das teilte der Veranstalter BB Promotion mit. Die Konzertreihe mit Filmmusik der berühmten Komponisten Hans Zimmer und John Williams hätte ursprünglich am Donnerstag, 3. März 2022, in Mannheim gastieren sollen, als neuer Termin ist nun Mittwoch, der 22. Februar 2023, geplant. Auch die beiden Shows in Frankfurt wurden auf 2023 verschoben. Statt den ursprünglichen Terminen am Dienstag und Mittwoch, 1. und 2. März 2022, soll das Gastspiel in der Alten Oper nun am Dienstag und Mittwoch, 24. und 25. Januar 2023, stattfinden.

Alle bereits erworbenen Tickets behalten für den Ersatztermin ihre Gültigkeit und müssen nicht umgetauscht werden. Weitere Infos gibt es unter www.bb-promotion.com.

Die Konzertreihe „The Sound of Hans Zimmer & John Williams“ vereint laut Veranstalter „musikalische Meisterwerke der Kinogeschichte mit Anekdoten aus der Traumfabrik Hollywood in einem einzigartigen Konzerterlebnis, das den großen Themen und Klängen der beiden Ikonen der Filmmusik gewidmet ist“. Präsentiert wird die Show von den Moderatoren Jan Köppen und Daniel Boschmann.