Der Choreograph und Mitbegründer des Wiener ImPulsTanz-Festivals, Ismael Ivo (Bild), ist tot. Der 66-Jährige sei in seiner Heimat Brasilien an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben, teilte ImpulsTanz in Wien am Freitag mit und berief sich dabei auf Ivos Management.

AdUnit urban-intext1

Ivo war bis zuletzt in das jährlich stattfindende internationale Tanzfestival in Wien involviert gewesen und hätte dafür auch diesen Sommer in die österreichische Hauptstadt kommen sollen. Das Vienna International Dance Festival soll in diesem Jahr unter Corona-Bedingungen vom 15. Juli bis 15. August stattfinden.

Ivo wuchs in São Paulo auf und interessierte sich bereits in seiner Jugend für Tanz und Choreographie. Mitte der 1980er zog er in die USA und später nach Europa, um seine Karriere voranzutreiben. Ende der 1990er arbeitete er als leitender Choreograph am Deutschen Nationaltheater Weimar, von 2005 bis 2012 war er Direktor der Sparte Tanz der Biennale in Venedig. Er arbeitete auch mit Pina Bausch und dem amerikanischen Choreographen William Forsythe sowie der serbischen Performerin Marina Abramovic zusammen. Nach drei Jahrzehnten im Ausland war er 2017 nach Brasilien zurückgekehrt. dpa