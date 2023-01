Tanzfestival „Bodies at Resistance II“ startet im Mannheimer Theater Felina-Areal

Mannheim. Mit dem Tanzstück „Me, the House“ nach dem gleichnamigen Roman von Theoni Dede startet das urbane Festival „Bodies at Resistance II - Die Straße“ am Donnerstag, 26. Januar, im Mannheimer Theater Felina-Areal. Die Choreografie von Christina Liakopoyloy erzählt die Geschichte einer Metamorphose, in welcher der Protagonist sich nach und nach in ein Haus verwandelt. Anschließend gibt es eine Publikumsdiskussion zum Thema „Kunst und Kapital“ mit Pothiti Hantzaroula, Karin Stahl und Bianca Razzano.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Veranstaltet wird das bis zum 5. Februar andauernde Tanzfestival vom Nostos Tanztheater in Kooperation mit dem Theater Felina-Areal und der TanzALLIANZ im Rahmen der Tanzbiennale Heidelberg. Am Freitag, 27. Januar, folgt David Kwieks Tanzperformance „Urban Mother“, am Samstag, 28. Januar, Veronika Schells Performance „New Moon“ und am Sonntag, 29. Januar, Joseph Simons Stück „Chameleon“ im Theater Felina-Areal. Beginn ist jeweils um 19 Uhr, die Karten kosten 15 Euro, ermäßigt acht Euro. Tickets sind unter karten@theater-felina-areal.de oder unter Tel. 0621/3364886 erhältlich. Die Aufführungen sind Anfang Februar auch im Heidelberger Karlstorbahnhof zu sehen.