Von Ralf-Carl Langhals

Wem die Stunde schlägt, dem kann das Glöckchen in vielerlei Gestalt erklingen. Auch in Dorothée Munyanezas Tanz-Performance „Mailles“, die als Gastspiel online beim Festival zu sehen war. Hier sehen und hören wir solche, die sonst eher an Tierhälsen etwa von Kühen und Ziegen hängen, aber auch Schiffs- oder Sitzungsglocken. Spannend ist, was das afrikanische

...