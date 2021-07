„Taktlos“ weit vorn

Vanessa Palumbo aus Oftersheim hat für ihre Kurzgeschichte „Taktlos“ mit Abstand die meisten Stimmen unserer Leserinnen und Leser gesammelt und damit den von dieser Redaktion organisierten Schreibwettbewerb „Erzähl mir was“ gewonnen“. 253 Mails beziehungsweise Anrufe votierten für die Erzählung der Studentin, die sich in Berlin für den Höheren Auswärtigen Dienst des Auswärtigen Amts qualifiziert. Geschickt vertrackt streift „Taktlos“ als einzige der zwölf Geschichten im Finale die Corona-Thematik. Insgesamt hatten sich an die 900 Leserinnen und Leser an der Abstimmung beteiligt. Zuvor hatte eine Redaktionsjury aus teilnahmeberechtigten 110 Texten die zwölf Finalisten ermittelt.

Auf Platz zwei steht die Lorscher Heilpraktikerin Gisela Bentz-Gargadennec mit 105 Stimmen für „Der Feind als Lebensretter“, „Niemands-Land“ vom Frankenkrimi-Autor und Ex-Kriminalisten Volker Sebold favorisierten 90 Leserinnen und Leser. Den drei Autoren auf dem Treppchen winkt jeweils ein verlängertes Wochenende im Seminar- und Gästehaus Zielinger im elsässischen Petersbach, das der Mannheimer Verleger Ulrich Wellhöfer als Kultur- und Seminarhaus betreibt.

Strahlende Siegerin: Die Oftersheimerin Vanessa Palumbo (19). © Palumbo

Der Weinheimer Erik Wegener bekam für „Die Stille ist ein Geschenk“ 76 Stimmen. Das sichert ihm neben Rang vier einen Besuch zum Stöbern in der Mannheimer Buchhandlung Bender nach Ladenschluss inklusive Begrüßungssekt und Buchgutschein über 75 Euro. Die Heidelberger Übersetzerin Barbara Imgrund („Die Höhle“, 62 Votes) und Heidi Trumpp („Der Mai ist ein schöner Monat“, 59) dürfen sich über die Plätze fünf und sechs sowie jeweils einen Büchergutschein im Wert von 50 Euro freuen.