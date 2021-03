Die Anselm-Kiefer-Schau der Mannheimer Kunsthalle wird flankiert von einem Begleitprogramm, das auch ein international besetztes Symposium umfasst. Es findet am Freitag, 12. März, ab 10 Uhr in digitaler Form statt, in deutscher und englischer Sprache. Die Frage lautet, wie einer der berühmtesten deutschen Künstler in der aktuellen Forschung behandelt wird. Isabelle Le Pape von der Bibliothèque nationale de France spricht etwa über die Bedeutung des Buches im Werk Kiefers. An einer Podiumsdiskussion beteiligt sich auch Klaus Gallwitz, der Kiefer mehrfach ausgestellt hat, etwa auf der Biennale in Venedig. Info und Tickets: www.kuma.art tog