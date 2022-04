SWR-Festspiele in Schwetzingen beginnen mit "Kapitän Nemos Bibliothek“

Schwetzingen. Zum 70. Mal jähren sich die traditionsreichen Schwetzinger SWR Festspiele, die seit 1952 jährlich im Frühjahr im Schwetzinger Schloss ausgerichtet werden. „Arkardien“ lautet das Motto der bis zum 28. Mai andauernden Jubiläumsausgabe. Eröffnet wird diese am Freitag, 29. April, 19 Uhr, mit der Musiktheater-Uraufführung „Kapitän Nemos Bibliothek“ im Rokokotheater – eine Oper von Johannes Kalitzke (Musik) und Julia Hochstenbach (Libretto) nach dem gleichnamigen Roman von Per Olov Enquist. Johannes Kalitzke hat die musikalische Leitung inne, Christoph Werner führt Regie. Weitere Aufführungen finden am Sonntag, 1. Mai, 18 Uhr, und am Montag, 2. Mai, 19 Uhr, statt. Ticket-Hotline: 07221/30 01 00 (10 bis 16 Uhr).

