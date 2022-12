Mannheim. In den 1970er Jahren feierte Rock-Star Suzi Quatro mit Hits wie „Stumblin’ In“ oder „Can The Can“ Welterfolge, insgesamt verkaufte sie über 55 Millionen Tonträger. Vergangenes Jahr veröffentlichte die Musikerin ihr jüngstes Album „The Devil in Me“ („Der Teufel in mir“) – und wie sich dieser Rock-Teufel auf der Bühne austobt, können die Fans am Freitag, 9. Dezember, 20 Uhr, im Mannheimer Rosengarten erleben. Tickets kosten zwischen 64,85 und 81,91 Euro.

