Suche nach einer Mannheimerin mit vielen Talenten

Das diesjährige Rätsel startet so lokal es nur geht. Gesucht wird eine Schauspielerin, die in Mannheim geboren wurde und auch noch hier lebt. Mit 16 Jahren war sie im Jahr 2014 das erste Mal im deutschen Fernsehen, genauer im Kinderkanal Kika, zu sehen: In „Fluch des Falken“ bekam sie eine Hauptrolle – um welche Staffel es sich handelt, wird allerdings nicht verraten. Es soll schließlich nicht zu einfach werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So geht die Teilnahme Auftakt: Den ersten Namen errätseln Sie mit Teil 1 des Kulturrätsels direkt hier nebenan. Diesen tragen Sie dann an der angegebenen Stelle auf dem Coupon, den Sie unten auf dieser Seite finden, ein. Am besten schneiden Sie diesen auch gleich heute aus. Rätselverlauf: Der zweite Teil des Rätsels wird am 12. Dezember – wie alle Teile – auf der Kulturseite veröffentlicht. Dann folgen bis zum 22. Dezember die restlichen neun Rätsel. Am 23. Dezember werden alle Teile nochmals in verkürzter Version erscheinen. Am Ende zählt das vertikale Lösungswort, das sich aus den Antworten ergibt. Teilnahme: Aus allen Einsendungen mit dem richtigen Lösungswort, die bis zum 7. Januar 2023 eintreffen, werden am Ende fünf Gewinner ausgelost. Das Rätsel, ein Formular zur Teilnahme und den Coupon zum Herunterladen gibt es hier: mannheimer-morgen.de/kulturraetsel-gewinnspiel

Als wahres Multitalent entpuppt sich die gesuchte Person schon früh. Und mit dem Traum Schauspielerin zu werden – den sie sich offensichtlich erfüllen konnte – kann sie all ihre Talente in möglichen Rollen einsetzen. Seit dem fünften Lebensjahr tanzt sie Ballett, betreibt zudem Eiskunstlauf, ist dem Kunstturnen nicht fremd und ist auch auf Ski (egal ob für das Wasser oder für den Schnee) oder einem Pferderücken in ihrer Komfortzone.

Neben etlichen sportlichen Talenten hat ihr in der Vergangenheit jedoch ein anderer Faktor für bisherige Rollen geholfen: ihre Sprachfähigkeiten. Als Tochter einer deutschen Mutter und eines türkischen Vaters wuchs sie zweisprachig auf. Im Fernsehen spielt sie auch in ihren Rollen in „Fluch des Falken“ oder in der Kriminalfilmreihe „Unter Verdacht“ von ZDF und Arte eine Deutschtürkin. Über die Jahre hat sie sich zudem Kenntnisse in Englisch, Spanisch und Französisch angeeignet.

Nicht nur im Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk hat die Gesuchte bereits Fuß gefasst. Auch auf der Leinwand war sie bereits zu sehen. Sie spielte die Hauptrollen in Filmen der Regisseurinnen Emily Harris und Neele Leana Vollmar. Zuletzt spielte sie – wieder zurück auf den heimischen Bildschirmen – in einer Netflixserie mit. Welche? Nur ein kleiner Tipp: Es gibt Drama im Schloss des österreichischen Kaisers.

Es geht also um eine Deutschtürkin, die zuletzt auch die Streaming-Welt erobert hat. Gelernt hat sie übrigens an der Akademie des Tanzes der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Mannheim und in der Klasse von Ulla von Brandenburg, Professorin für Kunst und Malerei, im Studium der Freien Kunst an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe. Das soll es nun an Vita und Schauspiel-Erfolgen gewesen sein. Sicher finden Sie raus, wer im ersten Teil gesucht wird.