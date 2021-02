Die Pandemie ist auch an der Staatsgalerie Stuttgart nicht spurlos vorbeigezogen. 2020 zählte das Kunstmuseum rund 121 000 Besucher und damit weniger als die Hälfte des Durchschnitts der vergangenen Jahre. Gut eine halbe Million Euro fehlt der Einrichtung nach eigenen Angaben an Einnahmen. Trotzdem gab sich Direktorin Christiane Lange am Montag optimistisch: „So sehr wir bedauern, dass wir gerade in dieser Phase der Pandemie als Kultureinrichtung nicht sichtbar sein können, so sind wir wirtschaftlich bisher ganz gut durch die Krise gekommen.“

Wichtig sei, dass 2021 keine Ausstellungen ausfallen müssten. Zu den Höhepunkten zählt auch die Schau anlässlich des 100. Geburtstags von Joseph Beuys (1921-1986), die für März geplant ist. dpa