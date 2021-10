Strubel gewinnt Deutschen Buchpreis

Der Deutsche Buchpreis geht in diesem Jahr an die Schriftstellerin Antje Rávik Strubel (Bild). Die Entscheidung der Preisjury wurde am Montagabend im Frankfurter Römer bekanntgegeben. Geehrt wird damit der Roman „Die blaue Frau“. „Existenzielle Wucht“ und eine „tastende Erzählbewegung“ bescheinigte die Jury dem Roman der schon vielfach geehrten Autorin, die von den Missbrauchserfahrungen einer jungen Frau aus Osteuropa namens Adina erzählt. Ihr Weg führt von Tschechien über Berlin in die Uckermark. Nach einer Vergewaltigung flieht sie nach Helsinki – und ins innere Exil.

Neben der Gewinnerin waren in diesem Jahr noch Norbert Gstrein, Christian Kracht, Mithu Sanyal, Monika Helfer und Thomas Kunst für die Auszeichnung nominiert. Der vom Börsenverein initiierte Preis soll „den besten Roman des Jahres“ ehren. Der Siegertitel wird mit 25 000 Euro belohnt, die fünf übrigen Finalisten erhalten je 2500 Euro. Aufmerksamkeit ist ihnen allen garantiert – vor allem die Bücher von Gstrein, Kracht und Sanyal hatten sie auch unabhängig von den Nominierungen bereits erhalten. Der Gewinnertitel entwickelt sich in der Regel rasch zu einem Bestseller. Im vergangenen Jahr ging der Preis an Anne Weber für „Annette, ein Heldinnenepos“. tog/dpa