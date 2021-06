Streetart-Star Nychos spricht im Interview über Tod und Angst

Mit dem international gefeierten Streetart-Künstler Nychos zu sprechen, entzieht sich den sonst gängigen Mechanismen von Interviews. Denn zum einen betreibt der 38-Jährige bei persönlichen Fragen keine Flucht ins Allgemeine, das Gespräch beginnt sofort vertraut beim Du. Zum anderen offenbart d er Mann aus der Steiermark auch eigene Wunden. Und so geht es um vieles: den Gedanken von Kunst als Medizin in einer kranken Zeit, die Macht der Zergliederung und seine aktuelle Mannheimer Arbeit für Stadt.Wand.Kunst.

Nychos, heute führst du mit Rabbit Eye Movement deine eigene Agentur in Wien, der neugierige, aber auch behutsame Hase ist damit quasi zu deinem Totem-Tier geworden - wie habt ihr zueinander gefunden?

Nychos: Das war 2001, ich war damals 19, in einer spätpubertären Phase und es ging mir nicht so richtig geil. Die Frage danach, was ich auf dieser Welt soll, war unfassbar präsent - und ich war visuell so überlastet, dass sich das alles in sehr extremen Träumen recycelte. Dann hatte ich plötzlich einen halb verrotteten Hasen vor mir, der mir sagt, was mein Zweck ist, was ich tun muss.

Du hast dich von einem Traumtier leiten lassen?

Nychos: Sind wir ehrlich: Ich war damals an der Kunsthochschule, hatte aber keine Ahnung, wo das hinführen soll. Dort sagt dir auch keiner, wer du bist. Das ist den Professoren im besten Fall scheißegal. Erst der Hase hat mir gesagt, dass Kunst mit Graffiti meine Bestimmung ist. Also rief ich meine Mama an und hab’ ihr gesagt: „Ich weiß, was zu tun ist!“

Der Weg aus der Tiefe war für dich kein Spaziergang - der weiße Hase somit als Lichtpunkt am Ende des Tunnels?

Nychos: Das Ganze hat ja Hintergründe. Ich hatte innerhalb eines Jahres sieben Nahtoderfahrungen. Wenn ich luzide träume, spüre ich genau, wie sich die Dinge um mich herum auflösen, ich mich von mir entferne, um später wieder in mich zurückzukehren. Diese Erfahrungen haben mich geprägt. Es war klar: Das Konstrukt musste zusammenbrechen. Mein Körper war komplett im Eimer. Mein Darmsystem ist kollabiert, ich hatte Haarausfall, war komplett müde, hatte keine Energie, obwohl ich sonst ein Mensch voller Kraft bin. Ich war depressiv, obwohl das Leben etwas Geiles ist. Ich glaube, dass viele Menschen depressiv werden, weil sie mit dieser Realität nicht klarkommen und das Unglück gewinnt.

Wann werden solche Gefühle Form? Wie gelingt es, diesen Schmerz zu gestalten?

Nychos: Da kann dir keiner helfen. Du musst erst einmal begreifen, dass du jetzt gerade ganz hart mit dir selbst konfrontiert wirst. Dann hast du normalerweise genau zwei Möglichkeiten: Entweder komme ich mit dem Leben klar, oder ich schaue mir mal den Tod genauer an. Jetzt habe ich mir in meinen Arbeiten den Tod aber schon die ganze Zeit angesehen. Und ich sage dir: Ich war in einer so selbstzerstörerischen Phase, dass ich dachte: Jetzt sterbe ich. Ärzte konnten mir nicht helfen. Ich war handlungsunfähig. Erst dann kam mir die Erkenntnis: Du musst dir die Angst anschauen. Du musst genau das tun, wovor du dich fürchtest. Um zu verstehen, warum du so viel Angst vor dem Leben und dem Sterben hast. Das hat sich in meinen Bildern am Anfang sehr physisch gezeigt, die Tiefe dahinter habe ich auch erst später verstanden.

Die Kunst also als heilendes Medium für dich und andere?

Nychos: Ich gehöre zu den Menschen, die es hart brauchen. Ich musste noch einmal durch einen Tod gehen, ehe ich bereit für dieses Leben war. Ich ging zu einem Schamanen, erlebte meinen Ego-Death (Verlust der Selbstidentität, Anm. d. Red.) und wurde in mein Leben nach dem Tod hochgeladen. In dieser Zeit waren es nur 15 Minuten, dort war ich gefühlt 10 000 Jahre, um mir und dem Verständnis „Hallo!“ zu sagen, dass es da draußen im Universum sehr viel mehr als die Lüge gibt, die wir uns hier immer wieder einreden. Wenn dir das klar ist, verlierst du plötzlich die Angst vor dem Tod, denn da warst du schon. Und du verlierst die Angst vor dem Leben, denn da bist du jetzt. Und du begreifst überhaupt, dass die Angst eigentlich eine vollständige Illusion ist.

Dein Künstlername Nychos kommt vom fleischfressenden Deinonychus, einem Verwandten der Raptoren - bist du der Dinosaurier, der aus der Kreidezeit bis heute überlebt hat?

Nychos: Der Tyrannosaurus Rex ist gigantisch, aber auch plump. Der Raptor ist ein geschmeidiges Wesen, kraftvoll, mit einer Kralle, beherrschend. Das war die Jurassic-Park-Zeit, in der ich unfassbar viel gezeichnet habe. Da zeigen sich die ganzen Wunden. Und jetzt beantworte ich deine Frage: Ja, das ist Heilung. Da muss ein Schmerz zu Papier, den du für dich und die ganze Welt getragen hast. Das spielt auch hier in meinem Mannheimer Bild eine Rolle: der Wolf als Reinkarnation des Raptors, die Meditation, der Geist, die Energie. Natürlich wirst du hier trotzdem Menschen haben, die mit der Transluzenz, der Anatomie und der Klarheit, mit der ich sie zeige, nicht klarkommen. Aber auch die haben Angst. Weil uns die Kirche seit 2000 Jahren weiß macht, dass wir vor Skeletten Angst haben müssen und das, vor dem wir Angst haben, das Schlechte ist. Dass es hier aber um das Leben geht, das begreifen noch immer die wenigsten. Also, wenn du mich so fragst: Ja, vielleicht war ich mal ein Raptor und habe überlebt, um genau das heute hier zu erzählen.

Das bettet sich bei dir ja nicht zuletzt familiär in eine Biografie ein, in der die Jagd und der Körper eine zentrale Rolle spielten…

Nychos: Deswegen war mir auch vollkommen klar, warum ich in diese Familie inkarniert bin, denn geschlachtet und gemordet habe ich früher auch schon (lacht). Nein, Spaß beiseite: Wenn du mit drei Jahren zum ersten Mal siehst, wie dein Vater einen Rehbock aufschneidet und der Ekel der Faszination weicht, bleibt das hängen. Heute wird dann gerne behauptet, ich sei früh traumatisiert worden und mein Werk deshalb so morbide. Das ist vollkommener Unsinn. Ich bin schon vor 20 000 Jahren traumatisiert worden, aber das ist eine andere Geschichte. Denn natürlich verarbeitest du deine eigene Geschichte. Ich weiß nicht, ob man diese ganzen Disney-Einflüsse heute noch sieht, aber ich arbeite noch heute wie ein Cartoonist, der jedes Bild als Szenario, jede Form als Bewegung begreift.

Viele deiner Werke bewegen sich zwischen da Vinci und den „Körperwelten“ - nur eben auf der Wand. Warum die Sektion?

Nychos: Weil sie von Zorn und Wut getrieben war. Da wollte etwas raus. Es gab 2010 eine Trennung, die mich wirklich fertig gemacht hat, weil ich das in einem Leben vor 300 Jahren schon einmal durch hatte und dann verstehen musste, dass mir das jetzt wieder geschieht. Also hörte ich Iron Maiden, zerschnitt die Körper und habe sie mit einer unbeschreiblichen Lust geöffnet. Nur, dass du an einem bestimmten Punkt einsehen musst, dass das auf Dauer nicht gesund ist. Wenn du dir meine Motive heute anschaust, zerlege ich eigentlich kaum noch. Du siehst die Durchsichtigkeit, aber ansonsten kommt das schon ziemlich geheilt daher. Auch das ist Teil eines Prozesses: Dass du dich für einige Jahre erst einmal auseinanderbauen musst, um dich danach wieder zusammenfügen zu können.

Wer in deinem Lebenslauf gräbt, weiß, dass du mit Sprühköpfen von Haarsprays begonnen hast - heute bemalst du gigantische Wände auf der ganzen Welt als strenger Architekt optischer Imposanz. Wie geht das für dich zusammen?

Nychos (lacht): Als ich angefangen habe zu sprühen, gab es nur in Wien eine Szene. Für mich als Junge aus der Steiermark war es schon schwer, an eine vernünftige Dose zu kommen. Wir waren vier Jungs, die das durchziehen wollten. Also besorgten wir uns Autolack und schauten im Supermarkt, welche Caps eigentlich gerade verfügbar sind. Wenn du damals eine Dose von Montana in der Hand hattest, war das ein Heiligtum. Doch genau das war auch die Zeit, in der ich beschlossen habe, dass ich aufhöre zu saufen und der Kunst ihren Raum gebe - auch, weil ich wusste, dass ich mir von der Flasche Wodka, die mich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr betrunken gemacht hat, vier Spraydosen leisten konnte. Das hat mir am Ende die Tür aufgemacht zu einer Entwicklung, die nicht auf der Leinwand passiert ist, sondern auf den Wänden dieser Welt.

Das war ja nicht immer so klar, dass es ausgerechnet das Graffiti sein würde, auf dem du dich künstlerisch verewigst. Wann wurde dir bewusst, dass Skulpturen und Leinwände nicht deine Zukunft sein werden?

Nychos: Wenn du ein letztes Mal deine Popkultur-Einflüsse zeigst, in einem Monat wie ein Vollwahnsinniger 31 Arbeiten fertigstellst, in der größten Streetart-Galerie Amerikas ausstellst und der Galerist keine Lust mehr auf seine Arbeit hat, keine Sammler kommen und du dann nicht einmal deinen Anteil erhältst, während in deiner eigenen Agentur alles schief läuft, spürst du, dass du endlos Energie für nichts investierst. Alles über dir kollabiert - und du zerbrichst mit. Ich konnte 2017 keine Leinwand mehr sehen, ohne, dass mir schlecht geworden ist. Ich musste mich von den Galerien befreien. Nur das Sprühen ging noch. Graffiti hat mich gerettet. Ich bin wieder bei mir angekommen und hier, in Mannheim, kann ich endlich einen Prozess zu Ende bringen, der für mich wieder entscheidend war. Ich gehöre mir wieder selbst.