„Besondere Umstände erfordern besondere Premieren“, heißt es in der Mitteilung, mit der das Mannheimer Musikkabarett Schatzkistl den Start einer eigenen Online-Reihe ankündigt. „Seit 2020 sind wir eher Verleger als Veranstalter, haben uns jetzt aber doch dazu entschieden, in Form von Livestreaming-Veranstaltungen für unser Publikum wieder sicht- und erlebbar zu werden“, erklärt Programmmacher Peter Baltruschat auf Anfrage. Das vor etwa 20 Jahren im Schatzkistl entstandene Konzept mit Silke Hauck sei dafür besonders geeignet und biete auch den unterschiedlichsten Künstlerinnen und Künstlern ein Forum. Die Streams seien kostenlos, Spenden jedoch willkommen.

Gleich zwei „Voice“-Talente

Zum Auftakt gibt es am Samstag, 13. Februar, ab 19 Uhr, eine Spezialausgabe der Silke Hauck Nacht. Die Mannheimer Soul- und Popjazzsängerin hat Poetry-Slam-Lokalmatadorin Anna Stöckl eingeladen sowie gleich zwei starke Stimmen, die sich bei „The Voice Of Germany“ („TVOG“) bewährt haben: Jay Gomes und Marvin Merkhofer. Die gebürtige Brasilianerin wirbelte die jüngste Staffel der Castingshow mit Latin-Temperament und hohem Glamour-Faktor durcheinander. Sie kam bei der zehnten „TVOG“-Auflage in die zweite Phase von Michael Schultes Comeback-Stage. Der Multiinstrumentalist Merkhofer kam in der vorhergehenden Staffel unter Coach Rea Garvey in die zweite Runde. Er steht auch auf der Bühne des Nationaltheaters und arbeitet an seinem ersten Album.

Eine Auswirkung der Pandemie ist, dass auf der kleinen Bühne nur Platz für einen Begleitmusiker ist. Die Aufgabe übernimmt der altgediente Pianist Claude Schmidt. Die Moderation spricht Radiomann Andreas Fischer, der einen weiteren Gast interviewt: Christine Igel, Geschäftsführerin der Event & Promotion Mannheim.

Da ein Ende des Kultur-Lockdowns nicht in Sicht ist, hat Baltruschat schon das „2. Silke Hauck-Nacht Streaming-Special“ terminiert: am 26. Februar, 20 Uhr mit Sebastian Strodtbeck, Markus Herrmann (beide Gitarre/Gesang) und Kirt Dallaway (Trompete), die sich mit der Gastgeberin der Musik des Jazzlabels Blue Note widmen. jpk

Info: Stream, Termine und Spendenkonto unter: schatzkistl.de