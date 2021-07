Stimmen Sie noch bis Mitternacht ab

Nun, liebe Leserinnen und Leser, haben Sie das Sagen, oder sagen wir: die Qual der Wahl. Welche der zwölf Final-Geschichten unseres Erzählwettbewerbs „Erzähl mir was“ hat Ihnen am besten gefallen? Bis Samstag, 24. Juli, können Sie bei uns im Internet abstimmen, telefonisch leider nur am Montag und Dienstag, 19. und 20. Juli (siehe Kasten). Zum Auftakt des Abstimm-Krimis hier noch eine Zusammenfassung der Finalrunde zur Erinnerung.

1. Loverboy Von Bianca Albrecht

Die Schülerin Laura begibt sich in emotionale Abhängigkeit zu einem Mann, der sie bald als Prostituierte einsetzt. Wie sie später im Frauenhaus landet, erzählt sie ihrer Familie in einem langen Brief. Hier geht es zum Text.

2. Der Feind als Lebensretter Von Gisela Bentz-Gargadennec

Durch einen Unfall verbrüht sich die kleine Paule mit kochendem Wasser ihre Beine. Es ist Krieg, Frankreich ist besetzt. Die Wunden entzünden sich, Paule ist in Lebensgefahr. Dann kommt Hilfe für die heute 89-Jährige. Hier geht es zum Text.

3. Spes saepe fallit Von Uwe Dittes

Gerade haben Jo und Max ein Smartphone gestohlen und die Daten für das Online-Konto gehackt. Um an die digitale Beute zu gelangen, benötigt Jo einen Code. Den hat Max. Doch Max ist verschwunden. Hier geht es zum Text.

4. Die Höhle Von Barbara Imgrund

Die Ich-Erzählerin ist gefangen in einer Höhle. Es ist so dunkel, dass sie kaum vorankommt. Doch mit jedem Meter wird das Licht am Ende heller. Endlich draußen angekommen, wartet schon jemand. Hier geht es zum Text.

5. Kartoffeln, Stacheldraht und eine Fahrt zurück ins Leben Von Birgit Klein

Eine dünne Kohlsuppe ist das Einzige, was der Ich-Erzähler in russischer Kriegsgefangenschaft zu essen bekommt. Es ist kalt. Zwei Drittel der Mitgefangenen sterben. Dann tritt der Erzähler eine Zugreise an – 6000 Kilometer weit. Hier geht es zum Text.

6. Meer geht nicht Von Heiko Mittelstaedt

Der Ich-Erzähler wagt das letzte große Abenteuer: Er will als Einhandsegler direkt über den Atlantik in die Karibik. Logisch ist: Er trifft auf Wale, die sein Boot zerstören. Weniger logisch: Ob er sich retten kann. Hier geht es zum Text.

7. Silvia Von Heidi Moor-Blank

Kinder sollten nicht vor ihren Eltern sterben. Die Ich-Erzählerin erlebt den Tod der Tochter im Krankenhaus, spürt unendliche Trauer und Wut – bis sie einen Regenbogen als Zeichen erfährt. Hier geht es zum Text.

8. Taktlos Von Vanessa Palumbo

Der Krieg weckt viele Gefühle: Trauer, Angst, Tod, Hoffnung. Vor allem die Hoffnung ist es, die den Erzähler um seinen Schlaf bringt. Er befindet sich im Krieg. In einem, der anders ist als die anderen zuvor. Hier geht es zum Text.

9. Krankenhausmutter Von Lena Rupp

Noch gar nicht wirklich im Leben angekommen, kämpft ein Frühchen schon um dieses. Immer an seiner Seite: seine erzählende Mutter, die zwischen Geräten und Milchabpumpen ihren Platz im Leben wiederfinden will. Hier geht es zum Text.

10. Niemands-Land Von Volker Sebold

Der Protagonist Niemand hat seine Frau verloren. Ein Virus beendete ihr Leben. Niemand geht auf Reisen und trifft auf den verletzten Schäferhund Hund. Zusammen stärken sie sich – und kämpfen sich ins Leben zurück. Hier geht es zum Text.

11. Der Mai ist ein schöner Monat Von Heidi Trumpp

95 Jahre sind genug – Martha will sterben – aber nicht, ohne sich zu verabschieden, Kleidung auszusuchen und Musiker proben zu lassen. Manchmal hat das Leben aber andere Pläne für uns vorgesehen … Hier geht es zum Text.

12. Die Stille ist ein Geschenk Von Erik Wegener

Franz wartet seit zwei Jahren darauf, dass seine Frau Asali aus dem Koma erwacht. Er sitzt da und denkt nach, über die Welt, das Leben – und wie Asali durch den Autounfall nichts von der Pandemie mitbekommen hat. Hier geht es zum Text.