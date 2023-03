Mannheimer Morgen Plus-Artikel Heidelberger Frühling Stilvolle Rückkehr an den Tatort

Bald soll in der Heiliggeistkirche in Heidelberg eine kleine Dauerausstellung an die bis heute verschollene Musikbibliothek der Bibliotheca Palatina erinnern. Bei einem vom Heidelberger Frühling anberaumten Festkonzert hat die Capella de la Torre die Musik der Zeit bereits vorgestellt