Über Bilder und Aquarelle von Will Sohl kann man sich gut informieren – das Lebenswerk des 1906 in Ludwigshafen geborenen, in Mannheim verwurzelten und dann 1969 in Heidelberg verstorbenen Malers ist nicht nur zwischen Buchdeckeln, sondern auch auf der Website der Mannheimer Stiftung Künstlernachlässe dokumentiert. Aber Sohl war ein vielseitiger Maler, den es beispielsweise in den 1920er

...