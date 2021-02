„Wer nur etwas von Musik versteht, versteht auch davon nichts“: Dieser berühmte Spruch des Komponisten Hanns Eisler war wie das Lebensmotto von Christian Broecking. Der Musikwissenschaftler, Soziologe, Kritiker, Lehrbeauftragte und Radiomacher hat sich immer für die Dinge hinter den Noten interessiert: die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Wirkkräfte des Jazz.

Wie am Wochenende bekannt wurde, ist Broecking im Alter von 63 Jahren im Kreis seiner Familie in Berlin gestorben. Damit verliert der deutsche Musikjournalismus eine seiner wichtigsten, leidenschaftlichsten, meinungsstärksten und politisch ambitioniertesten Stimmen. Die fand weltweit Gehör. Denn Broecking hat nahezu alle wichtigen Vertreter afroamerikanischer Improvisationsmusik interviewt und über sie Bücher geschrieben – von Sonny Rollins bis Herbie Hancock, Ornette Coleman bis Gregory Porter. „Der Marsalis-Faktor“ (1995), in dem er die Auseinandersetzungen zwischen dem neokonservativen und avantgardistischen Lager im Jazz der 1990er Jahre analysierte, gilt heute als Standardwerk.

Internationale Ausstrahlung

Broecking, der für den „Tagesspiegel“, die „taz“„Berliner Zeitung“ und „Zeit“ schrieb, war auch eng mit Enjoy Jazz verbunden. Der schlanke, hoch aufgeschossene, stets modisch in Schwarz gekleidete Mann mit der wild wuchernden Mähne war seit Jahren eine der auffälligsten Erscheinungen beim Festival – nicht nur als Stammgast.

Das Programm bereicherte er durch Vorträge etwa über „Fire Music“, den politisierten Free Jazz der 1960er Jahre, oder über die junge US-Szene. Er gab Einführungen zu vielen Konzerten. 2012/13 leitete er in Heidelberg international beachtete Symposien über Jazzforschung und Entwicklung in den USA und Europa, an denen Größen wie Archie Shepp, Vijay Iyer, Yusef Lateef, Alexander von Schlippenbach sowie Publizisten wie Howard Mandel und Ted Panken teilnahmen.

„Meine Traurigkeit ist mit Worten nicht auszudrücken“, erklärte Enjoy-Jazz-Leiter Rainer Kern am Montag. „Christian hat in der Musik und für die Musik Räume geöffnet, im gemeinsamen Hören, das bei ihm immer auch ein Zuhören und Erhören war, und in seiner beispiellosen Vermittlungsarbeit – durch seine Texte oder als Hochschullehrer. Ich habe einen engen Freund, Ratgeber, Lehrer und Weggefährten verloren.“

Stets nahm Broecking die spezielle Situation der afroamerikanischen Musiker bei seinen Studien in den Blick. Er beleuchtete Rassismus, Armut und Unterdrückung als kulturelle Antriebskräfte. 2018 veröffentlichte er eine exzellente Biografie der Pianistin Irène Schweizer, bei der er die Benachteiligung von Frauen im Jazz zur Sprache brachte. Sein kämpferischer Einsatz wird in der Medienlandschaft fortan schmerzlich vermisst werden.