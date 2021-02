  Starke Premiere von Söhne Mannheims Piano im Capitol

Die Pandemie hat nicht nur zähe, lebensverneinende oder schreckliche Aspekte: Wenn man mit großen Bands kaum proben oder gar auftreten kann, finden kreative Musiker halt kleinere Möglichkeiten - wie das neue Live-Projekt Söhne Mannheims Piano. Dessen Premiere mit Florian Sitzmann am Flügel und vier Vokalisten als Streaming-Konzert aus dem heimischen Capitol war musikalisch ein voller Erfolg. Es hätte auch online wesentlich mehr (Live-)Zuschauer verdient gehabt.

Nach einer einleitenden Interviewrunde mit Frank Zumbruch auf dem Oberrang macht erstmal der Bandleader klar, wo die Reise hingeht: Sitzmann setzt sich im Frack an den Flügel und spielt als Intro eine Variation aus Söhne-Mannheims-Material. Dann nehmen drei Sänger mit Abstand Platz und singen eine feingedrechselte Version des einzigen Nummer-eins-Hits der Band, „Das hat die Welt noch nicht gesehen“. Erst Dominic Sanz, dann Karim Amun - und zusammen mit Giuseppe „Gastone“ Porrello ganz stark dreistimmig. „So schön Hab Gänsehaut“, schreibt User JB in den Live-Kommentar des YouTube-Kanals der Söhne. Parallel läuft der Stream beim Capitol. Von Beginn ist jedenfalls klar: Söhne Mannheims Piano ist auf dem richtigen Gleis.

Zum zweiten, von ihm selbst geschriebenen Song „Miracle“ komplettiert Rapper Metaphysics das Quintett. Er setzt dabei auch an den Percussions zarte Akzente - so funktioniert das eher temperamentvolle Stück auch minimal instrumentalisiert. Gastone setzt eine erste solistische Duftmarke mit seinem unverkennbaren Raufaser-Gesang. In dessen Genuss kommen die Hörerinnen und Hörer anschließend ausführlich, als der Italo-Frankfurter mit Amun und Sanz seine Nummer sein „Aus und vorbei“ singt.

Beim „Dein Leben“ entsteht sogar der Eindruck von Söhne-typischer Opulenz. Dank Sitzmanns raumfüllendem Spiel, aber auch durch Gastones Einsprengsel auf der Akustikgitarre, Beatbox und Percussion von Amun und Fingerschnippen zum Adlibbing von Metaphysics. Auch zu fünft klingt das groß.

„Zurück zu dir“ glänzt mit Sanz und Amun in den Hauptrollen, aber auch dank Sitzmann. Nicht nur wegen dessen Soloeinlage, spektakulärer ist sein Gespür wann Pausen den Gesang noch mehr zum Klingen bringen - und wann Dynamik einen Song auf die Spitze treibt. Lehrbuchreif vom Popakademie-Professor.

„Vielleicht“ ist das einzige Stück, bei dem man in den Strophen die Extraklasse von Bandgründer Xavier Naidoo ein wenig vermisst. Gastones „Moral“ mit einem leicht angeschwurbelten Intro von Metaphysics zum Thema Mundschutz-Masken sorgt wieder für Wucht - und weist die Richtung, in der die Söhne 3.0 eine Zukunft haben können.

„Geh davon aus“ ragt heraus

In ihrer populärsten alten Nummer, der Duo-Ballade „Und wenn ein Lied“, setzen Sanz/Amun neue Schwerpunkte - und müssen sich vor Vorgängerkonstellationen mit Naidoo, Claus Eisenmann, Tino Oac oder Rolf Stahlhofen nicht verstecken. Herausragend gerät das direkt angeschlossene „Geh davon aus“. Sitzmanns Virtuosität lässt die normale Led-Zeppelin-Wucht des ersten Söhne-Hits ein Stück aus dem Jahr 2000 ein Stück weit vergessen. Es folgt eine sehr schön reduzierte Version der selten gehörten Nachfolge-Single „Dein Glück liegt mir am Herzen“ (2001), hauteng verzahnt mit dem thematisch ähnlich angelegten „Wenn du schläfst“ (2004).

Es läuft rund. Selbst als Gastone beim Einsatz zu „Lieder drüber singen“ eine kurze Ehrenrunde dreht, wird das sehr gekonnt umspielt und fällt kaum auf. Zumal er dem Lied mit italienischen Rap-Zeilen ganz neue Noten verleiht. Viele Lieder passen in die Zeit, wie auch die Schlussnummern „Wir leben im Jetzt“ und „Freiheit“.

Die nicht ganz 100 Minuten zeigen, dass die Söhne und ihre Songs in jeder Konstellation auf Topniveau agieren können. Dass eine Band, die mit „Noiz“ (2004) einmal das meistverkaufte Album des Jahres in Deutschland gestellt hat, auf zwei YouTube-Kanälen live nur an die 400 Zuschauer erreicht, ist allerdings ernüchternd. Wie der Kenntnisstand einiger Fans, die in den Kommentaren ständig nach Naidoo fragen und sein Fehlen teilweise sehr uninformiert diskutieren. Um es noch mal klar zu machen: Niemand hätte den inzwischen ins Querdenker-Lager abgedrifteten Popstar aus seiner Band Hefen können. Naidoo hat sie bereits 2019 freiwillig verlassen (wie schon einmal 2011). Da das Konzert des neuen Live-Projekts bis auf Weiteres online bleibt, ist zu erwarten, dass sich die Resonanz noch steigert.

