„Deutschlands Schlagzeuger Nr. 1“ hatte das Mannheimer Ella & Louis für Montagabend angekündigt. Was häufig nur eine übertriebene PR-Phrase ist oder zumindest Ansichtssache, trifft auf Wolfgang Haffner zu. Zumindest im Jazz-Kontext gibt es wohl keinen Deutschen, der auch international so gefragt ist und unter eigenem Namen große Tourneen spielt sowie vier Platten in den deutschen Albumcharts

...