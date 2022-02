Stallwitz sitzt Modell

Der Mannheimer (Porträt-)Maler Walter Stallwitz (92) wechselt die Seite: In einem Workshop des Zeichners und Illustrators Rainer Negrelli zum Thema Porträtzeichnen wird Stallwitz sich einer Zeichengruppe als Modell zur Verfügung stellen. „Ich habe noch selten einen so ausdrucksstarken Menschen als Modell gehabt“, freut sich Negrelli über die Zusammenarbeit mit dem großen Kollegen. Stallwitz gehört zu den Mitbegründern der heutigen Freien Kunstakademie Mannheim. Seit 1958 befindet sich sein Atelier in der historischen Sternwarte. Der Workshop findet am kommenden Wochenende, 18. bis 20. Februar, in der Alten Feuerwache Mannheim statt. Weitere Infos und Anmeldung unter https://bit.ly/3BBGqBP. red

