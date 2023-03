Stahlstiche im Schloss

Stahlstiche mit Motiven aus der Kurpfalz sowie des Heidelberger Schlosses sind in den Besitz der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg übergegangen. Es handele sich um Bilder aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, die aus einem privaten Nachlass stammen, teilte die Organisation mit. Stifterin ist Martina Sohn aus Mannheim, die Bilder waren im Besitz ihrer Eltern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Blätter, die den Angaben zufolge alle in Passepartouts gefasst sind, zeigen unter anderem einen Blick in den Heidelberger Schlosshof sowie eine Gesamtansicht der Altstadt mit der über dem Neckartal thronenden Schlossruine. Auch Mannheimer Motive sind künstlerisch in Szene gesetzt. Die Stahlstiche sollen künftig in den Schlossräumen ausgestellt werden. epd