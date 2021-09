Stadt Mannheim zeichnet besondere Bauwerke aus

Mannheim. Seit 1969 würdigt der Landesverband des Bundes Deutscher Architekten alle drei Jahre Architekten und Bauherrn für ihr gemeinsames Werk. Dabei kommt es zunächst einmal zu einer Auswahl von Projekten auf Stadtebene. Hierfür wurden vergangenes Jahr 29 Projekte eingereicht. Projekte daraus wurden ausgezeichnet und gehen auf Landesebene ins Rennen um den Hugo-Häring-Landespreis.

Da im vergangenen Jahr die Preisverleihung auf Mannheimer Ebene nicht stattfinden konnte, wurde sie nun im neuen Technischen Rathaus im Glücksteinquartier nachgeholt. Es sei die erste Veranstaltung überhaupt in dem Neubau, mit dem die Stadt ein Zeichen der Innovation setze, sagte Baubürgermeister Ralf Eisenhauer. Durch die große Glasfensterfront des Saals sah man auf das Nachbargebäude, eines der ausgezeichneten Bauwerke: Das Parkhaus P5 am Hauptbahnhof, das in seiner zurückhaltenden, aber präsenten Bauart einen weithin sichtbaren Akzent im Glücksteinquartier setze, wie die Juroren bescheinigten, die unter der Leitung von Dagmar Eisermann zusammengekommen waren. Unter diesen befanden sich nicht nur Architekten, sondern auch der Kunsthistoriker Sebastian Baden von der Kunsthalle Mannheim und Stefan M. Dettlinger, Leiter des Kulturressorts dieser Redaktion. Geplant und gebaut hatten das Parkhaus die Berliner Architekten Weinmiller, Grossmann und Partner.

Einordnung in Umgebung bewertet

Nicht der Baukörper allein wird gewürdigt, sondern auch die Frage, wie sich das Gebäude in die Umgebung einordnet. Dieser Aspekt wurde beim Neubau der Turnhalle des Bach-Gymnasiums in den Vordergrund gestellt. Hier wurde von den Juroren hervorgehoben, dass der an sich schon mächtige Baukörper die historisch vorgefundene Situation des Ensembles nicht zerstöre. Federführend waren die Architekten Schmucker und Partner aus Mannheim. Als ein soziales Projekt gestaltete sich das Gemeinschaftshaus auf Spinelli, das von Studenten der TU Kaiserslautern zusammen mit ihren Professoren und unter Einbeziehung der auf Spinelli lebenden Flüchtlinge erfolgte. Weitere Auszeichnungen erhielten die motorlab Architekten und Peter Bender für das Haus Evergreen auf Turley, das Einfamilienhaus der Familie Thiele auf dem Gelände der ehemaligen IG-Farben Siedlung in Rheinau-Süd (Schäfer Gaukel Architekten, Karlsruhe) und der Betriebshof auf dem Mannheimer Hauptfriedhof (motorplan Architekten).