Mannheim. Das Kulturamt der Stadt Mannheim will Künstlerinnen und Künstlern die Infrastruktur zum Streamen von digitalen Kulturveranstaltungen zur Verfügung stellen. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, können sich Künstler in einer ersten Runde bis 15. April für die Nutzung der Infrastruktur im Rahmen des Programms „ART UP live“ bewerben. Weitere Runden sollen demnach folgen.

AdUnit urban-intext1

Das Programm richtet sich laut Mitteilung an „professionelle Kulturschaffende, für die die eingeschränkten Auftritts- und Veranstaltungsmöglichkeiten eine existenzielle Herausforderung darstellen“. Es umfasst eine Bühne samt Beleuchtung, „umfangreiche Ton- und Videotechnik“ sowie technisches Personal und eine Internetverbindung.

Streaming sei kein Ersatz von Live-Auftritten, sagt Kulturbürgermeister Michael Grötsch. „Es bietet Mannheimer Künstlerinnen und Künstlern aber die Möglichkeit, ein überregionales Publikum für sich zu gewinnen.“