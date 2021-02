Unter dem Motto „Ab in die Federn“ präsentiert das Badische Staatstheater Karlsruhe ab diesem Dienstag Gutenachtgeschichten für Familien. Einige der dreizehn, etwa zehnminütigen-Hörspiele würden nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Russisch, Schwyzerdütsch, Englisch, Französisch und Arabisch erzählt, teilte das Theater am Montag in Karlsruhe mit.

AdUnit urban-intext1

Zu den kleinen Geschichten gehören unter anderem Märchenklassiker, bisher unveröffentlichte Geschichten von Harald Gritzner, sowie Kindergeschichten von Nadine Rheinheimer. Bis Ende März sollen dann jeweils Dienstags und Donnerstags neue Geschichten präsentiert werden. epd