Staatsphilharmonie verzeichnet Rekordsteigerung

Trotz der Corona-Krise verzeichnet die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz eine Rekordsteigerung der Abonnement-Zahlen. Das Orchester teilt mit, es gehe mit einer Steigerung von 46 Prozent in die Spielzeit 2021/22. Die Staatsphilharmonie betreibt mit den Mannheimer Meister*innenkonzerten im Rosengarten und den Philharmonischen Konzerten im Pfalzbau zwei eigenveranstaltete Abonnementreihen. Für die Ludwigshafener Konzertreihe liege die Steigerung sogar bei knapp 60 Prozent, so die Mitteilung. Das seien die bislang höchsten verzeichneten Abonnementzahlen.

„Wir haben in den vergangenen Monaten mit unendlich großer Flexibilität daran gearbeitet, unser Publikum zu halten und gar zu entwickeln“, wird Intendant Beat Fehlmann zitiert. Die Erfolgszahl führt er maßgeblich auf die Pflege des Stammpublikums und das Engagement der Institution auch während der Coronakrise zurück. Abstand halten sei ein wichtiges Gebot der vergangenen anderthalb Jahre, dennoch habe man in der Krise sehr bewusst auf Nähe gesetzt. „Selbst während der Phasen des totalen Lockdowns ließen wir den Kontakt zum Publikum nicht abreißen. Wir sind glücklich, dass unsere Stammgäste das Engagement mit ihrer Treue belohnt haben. Dass wir zusätzlich so viele neue Menschen langfristig für unsere Konzerte gewonnen haben, ist ein extrem positives Signal für unsere Institution“, resümiert Fehlmann. red